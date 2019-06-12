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سبر آراء: القروي يحتل المرتبة الأولى في الرئاسية ويُحدث المفاجأة في التشريعية بفارق كبير عن النهضة

Mercredi 12 Juin 2019

Mercredi 12 Juin 2019
باب نات - نشرت الاربعاء 12 جوان، جريدة المغرب، نتيجة سبر آراء أجرته مؤخرا حول نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية والرئاسية 2019.
وتصدّر صاحب قناة نسمة نبيل القروي نوايا التصويت في الرئاسية ب23.8 بالمائة متقدّما بفارق ضئيل على قيس سعيد الذي تحصل على المرتبة الثانية ب 23.2 بالمائة وعبير موسي التي تحصلت على المرتبة الثالثة ب10.8 بالمائة متفوّقة بذلك على يوسف الشاهد الذي احتل المرتبة الرابعة بنسبة 7.4 بالمائة.

أما في علاقة بالانتخابات التشريعية فقد تصدّر "حزب نبيل القروي" الذي لم يتم الاعلان عن تأسيسه بعد، نوايا التصويت ب29.8 بالمائة متفوّقا على النهضة بفارق كبير حيث تحصلت فقط على 16.8 بالمائة.


وقد حلّ احزب الدستوري الحر في المرتبة الثالثة بنسب11.3 بالمائة فيما حلت حركة تحيا تونس في المرتبة الرابعة ب8.6 بالمائة متقدّمة عن التيار الديمقراطي الذي تحصّل علي 5.8 بالمائة وعن قائمات عيش تونس التي دخلت السباق لأول مرة واحتلت المرتبة السادسة ب5.4 بالمائة.

  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 183767

Kamelwww  (France)  |Mercredi 12 Juin 2019 à 09h 08m |           

جريدة المغرب، هل فعلا تستحق إسم جريدة ! من أين أتت بثلث الناخبين لفائدة القروي ؟ من كوكب مارس أم من جزر واق الواق ؟

كيف وبأي طريقة يتقدم هذا العبيط القروي على الدكتور المرزوقي وعلى محمد عبو وعلى قيس سعيد... وكيف تأتي التافهة موسي في المرتبة الثالثة !

لا أريد أن أخرج عن نطاق الأدب، إنما أقول أن سبر الآراء هذا تم في نهج عبد الله قش.

ونظل نقول: حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يعملون على تبليه الرأي العام وكل من يستلمون أموالا منهوبة من الخارج قصد تخريب البلاد.




Ncgrh  (Tunisia)  |Mercredi 12 Juin 2019 à 09h 02m |           
ديما نسئل على المليون مسجل جديد في الانتخبات القادمة منين جاء كيفاش هبط منين طلين طلع ياخي هاهم جاوبوني



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