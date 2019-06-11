تونس - اسبانيا : برامج شراكة بين الأقطاب التكنولوجية وتعاون في مجال البحث والتجديد وتبادل الخبرات بين الجامعات

Mardi 11 Juin 2019
باب نات - على هامش مشاركته في الدورة الرابعة لمؤتمر وزراء البحث والتجدید والتعلیم العالي لدول حوار 5+5 التي تنعقد اليوم في روما، إلتقى سليم خلبوس بنظيره الإسباني السيد بادرو دوكوي Pedro Duque وزير العلوم والتجديد والجامعات.
دار اللقاء بحضور مالك كشلاف المدير العام للتعاون الدولي والسيدة سامية الشرفي المديرة العامة للبحث العلمي من الجانب التونسي.
ثمن الوزيران برنامج التوأمة الذي تم توقيعه في تونس خلال شهر افريل الفارط والذي يتضمن عديد المشاريع المشتركة في مجال البحث العلمي والتجديد. كما تم الاتفاق على برنامج شراكة بين الأقطاب التكنولوجية التونسية والإسبانية في مجال تثمين البحث وتطوير برامج التجديد بالشراكة مع المؤسسات الاقتصادية.
وقرر الطرفان دعم التعاون بين جامعات البلدين لتبادل الخبرات في مجال الانفتاح على العالم واستقطاب الطلبة الأجانب.
دار اللقاء بحضور مالك كشلاف المدير العام للتعاون الدولي والسيدة سامية الشرفي المديرة العامة للبحث العلمي من الجانب التونسي.
ثمن الوزيران برنامج التوأمة الذي تم توقيعه في تونس خلال شهر افريل الفارط والذي يتضمن عديد المشاريع المشتركة في مجال البحث العلمي والتجديد. كما تم الاتفاق على برنامج شراكة بين الأقطاب التكنولوجية التونسية والإسبانية في مجال تثمين البحث وتطوير برامج التجديد بالشراكة مع المؤسسات الاقتصادية.
وقرر الطرفان دعم التعاون بين جامعات البلدين لتبادل الخبرات في مجال الانفتاح على العالم واستقطاب الطلبة الأجانب.
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Par:Abid_Tounsi (United States )
Sur: قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت متسلقا منذ كنت طالبا بكلية الحقوق، توهم الناس بانك ابن الاستاذ بن حليمة .