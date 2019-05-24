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المنستير: تقدم 1750 مترشحا ومترشحة لاجتياز امتحاني شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني

Vendredi 24 Mai 2019

Vendredi 24 Mai 2019
وات - سجلت ولاية المنستير تقدم 1750 مترشحا ومترشحة إلى امتحاني شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني خلال السنة التربوية 2018-2019 مجموع مقابل 1989 مترشحا ومترشحة خلال السنة الدراسية 2017-2018، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للتربية المنجي سليم.

ويبلغ عدد المترشحين إلى امتحان شهادة التعليم الأساسي العام دورة 2019 مجموع 1724 مترشحا ومترشحة من بينهم 1454 مترشحا ومترشحة من المدارس العمومية و269 مترشحا ومترشحة من المدارس الخاصة ومترشحا واحدا بصفة فردية، مقابل 1718 مترشحا ومترشحة من المدارس العمومية خلال دورة 2018 و248 مترشحا ومترشحة من المدارس الخاصة ومترشحا واحدا بصفة فردية، ويتقدم إلى شهادة ختم التعليم الأساسي التقني دورة 2019 مجموع 26 مترشحا ومترشحة مقابل 22 مترشحا ومترشحة في دورة 2018.
وسيقع اجتياز الامتحان بالنسبة لشهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني خلال الفترة من 24 الى 26 جوان القادم، على ان يتم الاعلان عن النتائج يوم 10 جويلية.

وخصص لإجراء امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام دورة 2019، مجموع 9 مراكز للاختبارات الكتابية بالمدارس الإعدادية النموذجية والامتياز بالمنستير، وقصيبة المديوني والساحلين ومحمود المسعدي بجمال، وعبد السلام المكني بالمكنين، وطبلبة وأحمد عياد بقصر هلال وصيادة، وثلاثة مراكز للاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني دورة 2019 بكلّ من المدرسة الإعدادية محمود المسعدي بجمال، والمدرسة الإعدادية عبد السلام المكني بالمكنين، والمدرسة الإعدادية طبلبة.

  
  
     
  
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