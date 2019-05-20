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صفاقس: ضبط 19 شخص كانوا بصدد التحضير لاجتياز الحدود البحرية خلسة

Lundi 20 Mai 2019

Lundi 20 Mai 2019
باب نات - ضبطت يوم 19 ماي 2019 دوريّة مشتركة تابعة لمنطقة الحرس الوطني بجبنيانة على مستوى سواحل منطقة سيدي مخلوف معتمديّة العامرة ولاية صفاقس 19 شخصا يحملون الجنسيّة الايفواريّة (13 ذكور و06 إناث) تتراوح أعمارهم بين 16 و32 سنة كانوا بصدد التّحضير لاجتياز الحدود البحريّة خلسة باتّجاه أوروبا.

بمراجعة النّيابة العموميّة، أذنت بمواصلة التّحريات معهم واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم.


  
  
     
  
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