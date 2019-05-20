نهضة بركان يفوز على الزمالك المصري 1- صفر

Lundi 20 Mai 2019



وات

- فاز فريق نهضة بركان المغربي مساء امس الاحد في مدينة بركان على الزمالك المصري بنتيجة هدف لصفر في ذهاب الدور النهائي لكاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم وسجل الطوغولي لابا كودجو الهدف الوحيد في الوقت بدل الضائع (90 زائد 4) ويتبارى الفريقان ايابا يوم الأحد المقبل بملعب برج العرب بالاسكندرية في اياب الدور النهائي.