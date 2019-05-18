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وزير الداخلية يتابع آخر الإستعدادات الأمنية المتعلقة بالزيارة السنوية لمعبد الغريبة

Samedi 18 Mai 2019

Samedi 18 Mai 2019
باب نات - في إطار متابعة آخر الإستعدادات الأمنية المتعلقة بالزيارة السنوية لمعبد الغريبة، أدى يوم السبت 18 ماي 2019 وزير الدّاخليّة "هشام الفراتي" زيارة عمل إلى جزيرة جربة، قام خلالها بتفقد منظومة تأمين هذه التظاهرة بمختلف مكوناتها من نقاط قارة ودوريات متنقلة بالمطار ومسالك تنقلات وأماكن إقامة الضيوف، مشددا على الرفع من درجة اليقظة وأخذ كل الاحتياطات لحسن تأمين زيارة الغريبة من جهة والتصدي لمختلف التهديدات المحتملة حفاظا على الأمن العام من جهة ثانية.


كما تنقل الوزير إلى مختلف مقرات إقامة أعوان الأمن المكلفين بتأمين تظاهرة زيارة الغريبة، أين إطلع على ظروف الأكل والسكن موصيا بتوفير كل الدعم اللوجستي لتمكينهم من أداء مهامهم على الوجه الأمثل.


وعلى هامش هذه الزيارة تولى وزير الداخلية تدشين المركز النموذجي للأمن الوطني بحومة السوق وذلك في إطار مشروع شرطة الجوار بالشّراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم إصلاح قطاع الأمن في تونس.

  
  
     
  
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