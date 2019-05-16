CNN: ''شركة إسرائيلية تقوم بإدارة صفحات فايسبوكية تستهدف الإنتخابات التونسية'' !

Jeudi 16 Mai 2019



باب نات

Facebook says Israeli company used fake accounts to target African elections

نشرت وكالة السي أن ان الإخبارية مقالا تحت عنوانقالت فيه بأن موقع فايسبوك بصدد التحري و إزالة مئات الحسابات الفايسبوكية والصفحات التي تديرها شركة إسرائيلية تستهدف تونس من ضمن مجموعة من الدول الإفريقية التي ستجرى فيها إنتخابات هذه السنةو أضاف المقال بأن شركة فايسبوك نشرت بلاغا قالت فيه أن شركة Archimedes Group الإسرائيلية أنفقت أكثر من 800 الف دولار كإشهار ممول لهذه الصفحات .وقالت إدارة الفايسبوك ان مجموعة أرخميدس إستخدمت حسابات مزيفة و مثلت نفسها كمواطنين محليين و جمعيات و منظمات و نشر معلومات مسربة عن السياسيين و قد استهدفت الشركة الإسرائيلية في المقام الأول تونس و السنغال و النيجر و التوغو .و أضافت وكالة سي ان ان بأن نشاط الشركة الإسرائيلية مازال متواصلا حيث أعتبر ناتايال غليشير رئيس سياسة الأمن السيبراني في إدارة فايسبوك بأن مديري هذه الصفحات يقومون بشكل متكرر الأخبار السياسية و التركيز على موضوع الإنتخابات في البلدان المستهدفة و يقومون بلعب أدوار هامة في عديد من الحملات السياسية العامة.