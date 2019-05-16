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فتح باب الترشح لاختيار 7 بلديات نموذجية لتنفيذ برنامج من أجل الانتقال الطاقي

Jeudi 16 Mai 2019

Jeudi 16 Mai 2019
وات - تعتزم الوكالة الوطنيّة للتـّحكـّم في الطاقة بالتعاون مع وزارة الشؤون المحلية والبيئة فتح باب الترشح لاختيار 7 بلديات نموذجية قصد التمتع بالإحاطة الفنية اللازمة لضبط وتنفيذ إستراتيجيات محلّية مندمجة للانتقال الطاقي ووضع علامة الجودة الطاقية وتمويل مشاريع طاقية ذات أولوية.
ويأتي اختيار البلديات 7 في إطار تنفيذ برنامج تحالف البلديات من أجل الانتقال الطاقي الممول من قبل كتابة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية "سيكو".
وطالبت الوكالة البلديات الراغبة في الترشح تقديم طلباتها في أجل أقصاه يوم الاربعاء 22 ماي 2019 على الرابط التالي: https://forms.gle/f2ZTMUQLwdvrtumS6 يذكر أن برنامج تحالف البلديات من أجل الانتقال الطاقي، الذي سيتم تنفيذه على مدى ثلاث سنوات بكلفة 2ر4 مليون دينار، يندرج في إطار الخطة الوطنية للانتقال الطاقي نحو الطاقات المتجددة في تونس.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز ومرافقة البلديات التونسية لتحسين مساهمتها في تحقيق الاهداف الطاقية الوطنية من خلال تنفيذ استراتيجيات الطاقة المحلية والتحكم في الطاقة على نطاق الجماعات المحلية.


  
  
     
  
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