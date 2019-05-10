اعتداء على عربات خط ''تونس حلق الوادي المرسى'' وخطوط المترو 1 و4 و5و6 تخلف خسائر تفوق 200 الف دينار (نقل تونس)

Vendredi 10 Mai 2019
وات - أسفرت سلسلة من الاعتداءات على عربات الخط "تونس - حلق الوادي - المرسى"، وخطوط المترو رقم 1 و 4 و 5 و 6، خلال الايام الاولى من شهر رمضان، عن خسائر مالية تفوق 200 الف دينار دون احتساب الخسائر المتأتّـية من توقف هذه العربات طيلة فترة اصلاحها، وفق ما ذكرته شركة نقل تونس، الجمعة.
واكدت شركة نقل تونس في هذا الصدد، أنّ 6 عربات على الخط "تونس - حلق الوادي - المرسى"، تعطلت بفعل سلسلة الاعتداءات والتّخريب والرّشق بالحجارة .
ولفتت الى أنّ الوحدات الأمنية تمكنّت من إيقاف العديد من العناصر المشبوهة في حالة تلبس، كما ساهمت في مرافقة جلّ السفرات الليلية بمختلف الخطوط ممّـا ساهم في التخفيف تدريجيا من حدّة الأعمال التخريبية المذكورة.
وعبرت الشركة، عن أسفها لتكرر وقوع مثل هذه الأحداث، التي أصبحت تمثل تهديدا لسلامة الأعوان والحرفاء وستؤثر سلبا على العرض وبالتالي على نوعية الخدمات المسداة للحرفاء .
وقال المصدر ذاته، أن تكرّر وقوع هذه الاعتداءات، يهدف إلى إرباك نشاط الشركة واستنزاف قدراتها لتأمين استمرارية المرفق العمومي للنقل، خاصة في ظل الصعوبات المالية التي تمر بها المؤسسة.
ووجّهت الشركة نداء للاولياء من أجل توعية ابنائهم ونهيهم عن مثل هذه السلوكيات مؤكدة أنّـها تتمسّـك بحقها في التتبع العدلي وجبر الأضرار وتسجيل القيام بالحق الشخصي لحفظ حق الشركة.
مر
واكدت شركة نقل تونس في هذا الصدد، أنّ 6 عربات على الخط "تونس - حلق الوادي - المرسى"، تعطلت بفعل سلسلة الاعتداءات والتّخريب والرّشق بالحجارة .
ولفتت الى أنّ الوحدات الأمنية تمكنّت من إيقاف العديد من العناصر المشبوهة في حالة تلبس، كما ساهمت في مرافقة جلّ السفرات الليلية بمختلف الخطوط ممّـا ساهم في التخفيف تدريجيا من حدّة الأعمال التخريبية المذكورة.
وعبرت الشركة، عن أسفها لتكرر وقوع مثل هذه الأحداث، التي أصبحت تمثل تهديدا لسلامة الأعوان والحرفاء وستؤثر سلبا على العرض وبالتالي على نوعية الخدمات المسداة للحرفاء .
وقال المصدر ذاته، أن تكرّر وقوع هذه الاعتداءات، يهدف إلى إرباك نشاط الشركة واستنزاف قدراتها لتأمين استمرارية المرفق العمومي للنقل، خاصة في ظل الصعوبات المالية التي تمر بها المؤسسة.
ووجّهت الشركة نداء للاولياء من أجل توعية ابنائهم ونهيهم عن مثل هذه السلوكيات مؤكدة أنّـها تتمسّـك بحقها في التتبع العدلي وجبر الأضرار وتسجيل القيام بالحق الشخصي لحفظ حق الشركة.
مر
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