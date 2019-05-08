وزارة الصحة: عمليّة لإنقاذ الشركة التونسية للصناعات الصيدليّة Siphat.

Mercredi 08 Mai 2019



باب نات

- أشرفت وزيرة الصحة بالنيابة الدكتورة سنية بن الشيخ مساء يوم الاربعاء 8 ماي 2019 على اجتماع، بحضور الكاتب العام للجامعة العامة للصحة عثمان الجلولي، خصّص لتدارس وضعية الشركة التونسية للصناعات الصيدليّة Siphat وتشكيل لجنة مشتركة لتقديم مخطّط أعمال ومقترحات عمليّة لإنقاذ هذه المؤسّسة العريقة.