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وزارة الصحة: عمليّة لإنقاذ الشركة التونسية للصناعات الصيدليّة Siphat.

Mercredi 08 Mai 2019

Mercredi 08 Mai 2019
باب نات - أشرفت وزيرة الصحة بالنيابة الدكتورة سنية بن الشيخ مساء يوم الاربعاء 8 ماي 2019 على اجتماع، بحضور الكاتب العام للجامعة العامة للصحة عثمان الجلولي، خصّص لتدارس وضعية الشركة التونسية للصناعات الصيدليّة Siphat وتشكيل لجنة مشتركة لتقديم مخطّط أعمال ومقترحات عمليّة لإنقاذ هذه المؤسّسة العريقة.


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 182010

Radhiradhouan  (Tunisia)  |Mercredi 08 Mai 2019 à 23h 20m |           
كل المؤسسات العمومية ينخرها الفساد ولا فائدة في إهدار المال العاام



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