''حساب دعم الصحة العمومية'' يمول تكفل المؤسسات العمومية للصحة بالخدمات المسداة للمرضى المنتفعين ببطاقات العلاج المجاني والعلاج بالتعريفة المنخفضة

Mercredi 08 Mai 2019



وات

- صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 7 ماي 2019 أمر حكومي يتعلق بضبط مجالات تدخل "حساب دعم الصحة العمومية"، وطرق ومقاييس توزيع موارده.ويتولى حساب دعم الصحة العمومية في تونس، تمويل تكفل المؤسسات العمومية للصحة والمستشفيات الجهوية بالخدمات الصحية المسداة لفائدة المرضى المنتفعين ببطاقات العلاج المجاني وبطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة.وينص الفصل 2 من هذا الأمر، على ان توزع موارد الحساب على كل الهياكل الصحية المعنية بتدخلاته اعتمادا على نسبة تكلفة الخدمات الصحية المسداة من قبل كل هيكل صحي لفائدة المرضى المنتفعين ببطاقات العلاج المجاني وبطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة، من التكلفة الجملية للخدمات الصحية المسداة لفائدة هذه الفئة من المرضى.وتضبط تكلفة الخدمات الصحية على أساس التعريفات المعتمدة بعنوان اتفاقية فوترة الخدمات الصحية لفائدة المضمونين الاجتماعيين المتعلقة بالسنة السابقة.وبمقتضى هذا الامر، تصرف موارد الحساب لفائدة الهياكل الصحية العمومية المعنية على قسطين اثنين، يحتسب القسط الأول الذي يصرف في بداية كل سنة على أساس تكلفة الخدمات المسداة بالسداسية الأولى من السنة السابقة، على أن يصرف القسط الثاني بعد 6 أشهر من كل سنة على أساس تكلفة الخدمات المسداة بالسداسية الثانية من السنة السابقة وذلك في حدود سقف يتم تحديده في إطار ضبط ميزانية الدولة.مول "حساب دعم الصحة العمومية" إلى جانب الموارد الأخرى التي يمكن توظيفها لفائدته طبقا للتشريع الجاري به العمل، بنسبة 10% من مردود المساهمة على بيوعات التبغ المصنع والوقيد وورق اللعب والبارود.وسيتم تمويل "حساب دعم الصحة العمومية"، إلى جانب الموارد الأخرى التي يمكن توظيفها لفائدته طبقا للتشريع الجاري به العمل، بنسبة 10 بالمائة من مردود المساهمة على بيوعات التبغ المصنع والوقيد وورق اللعب والبارود، طبقا لما ورد في أمر حكومي ثان صدر يوم 7 ماي بالرائد الرسمي، ويتعلق بضبط النسبة المخصصة من مردود المساهمة على بيوعات التبغ المصنع والوقيد وورق اللعب والبارود، لتمويل "حساب دعم الصحة العمومية".ويأتي صدور الأوامر التطبيقية الخاصة بضبط مجالات تدخل حساب دعم الصحة العمومية وطرق ومقاييس توزيع موارده ومصادر تمويله تطبيقا لاجراء أقره قانون المالية لسنة 2019 ويقضي بتفعيل صندوق "دعم الصحة العمومية" من خلال تحديد مصادر تمويله ومجالات تدخله التي ستخصص لتغطية تكاليف مجانية العلاج والنهوض بالصحة العمومية.