انتخاب أحمد الطريفي مديرا جديدا لمهرجان بنزرت الدولي

Mercredi 01 Mai 2019



وات

- أفضت الجلسة العامة الانتخابية لمهرجان بنزرت الدولي، إلى انتخاب أحمد الطريفي مديرا للمهرجان ورئيسا لجمعية المهرجان،وذلك بإجماع كل المشاركين، خلال الجلسة الانتخابية التي انعقدت أمس الأول الاثنين.وآلت خطة أمين المال، إلى زيا العمري فيما رضا الغربي على خطته السابقة كاتب عام وأسندت خطة خطة نائب رئيس لإيمان العباسي وأمين مال مساعد لطاهر بن عبد الله وفرح سعيداني في خطة كاتب عام مساعد.ويساعد الهيئة المديرة الجديدة لمهرجان بنزرت الدولي سامي حنيني مكلف بالبرمجة الفنية، ومحمد فليس مكلف بالاتصال والتواصل والإعلام.وتم تكليف رمزي بن غربية بالعمل الإداري وسهام الزوالي بمهمة التنسيق والاستقبال.وكلّف معز القرفالي بالدعم والتسويق والعلاقات العامة.أما الشؤون القانونية والموارد البشرية فكلف بها عبد العزيز القرفالي، في حين واصل المدير السابق ورئيس الجمعية المتخلي مهدي السيفاوي المسيرة مع الفريق من خلال تكليفه بملف التقييم والتخطيط والإحصاء.تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الجديدة اختارت إحداث عدة لجان صلب الهيئة المديرة يشرف عليها أعضاء الهيئة المديرة وذلك لإنجاح عملها و دعم إشعاع مهرجان بنزرت الدولي.ومن بين تلك اللجان إحداث لجنة التواصل مع المجتمع المدني ولجنة الإعلام إلى جانب اللجان القارة صلب الهيئة المديرة، وفق تأكيد محمد فليس رئيس لجنة الاتصال والإعلام بالمهرجان.