مدير عام الجوازات بالمملكة العربيّة السعوديّة يقدّم مشروع ''مبادرة مكّة'' لتسهيل إجراءات الحج

Lundi 22 Avril 2019
باب نات - التأمت يوم الاثنين 22 أفريــــــل الجاري بالوزارة جلســـة عمــــل ترأسّها أحمد عظوم وزيـــر الشّـؤون الدّينية من جهة وسليمان بن عبد العزيز اليحي مدير عام الجوازات بالمملكة العربيّة السعوديّة .
وخصّص اللّقاء لتقديم عرض من قبل الوفد السعودي عن مشروع "مبادرة مكّة" التي من شأنها تسهيل إجراءات الحج على ضيوف الرحمان وخاصة سلاسة دخولهم للمطارات والحد من مدّة الانتظار .
وتوجّه الوزير بالتحيّة للسلطات السعوديّة التي عملت على تذليل مختلف الصعوبات التي تواجه تنظيم الحجّ والعمرة مثمّنا روح التعاون التي تجسّد أعمالهم.
وأشار رئيس الوفد السعودي إلى أن الحجيج التونسيّين يعتبرون من أكثر الجاليات احتراما للقوانين والتزاما بالنصائح الخاصة بسلامتهم وصحتهم وهو ما يشكّل عنصرا إيجابيا في إنجاح الموسم.
وخصّص اللّقاء لتقديم عرض من قبل الوفد السعودي عن مشروع "مبادرة مكّة" التي من شأنها تسهيل إجراءات الحج على ضيوف الرحمان وخاصة سلاسة دخولهم للمطارات والحد من مدّة الانتظار .
وتوجّه الوزير بالتحيّة للسلطات السعوديّة التي عملت على تذليل مختلف الصعوبات التي تواجه تنظيم الحجّ والعمرة مثمّنا روح التعاون التي تجسّد أعمالهم.
وأشار رئيس الوفد السعودي إلى أن الحجيج التونسيّين يعتبرون من أكثر الجاليات احتراما للقوانين والتزاما بالنصائح الخاصة بسلامتهم وصحتهم وهو ما يشكّل عنصرا إيجابيا في إنجاح الموسم.
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Par:essoltan (France )
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