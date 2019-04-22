رئيس كنفدرالية رؤساء البلديات :''سنطعن في قرار اعفاء رئيس بلدية العين بصفاقس لدى المحكمة الادارية''

Lundi 22 Avril 2019



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- اكد رئيس الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات عدنان بوعصيدة ان الكنفدرالية ستطعن في قرار اعفاء رئيس بلدية العين بصفاقس لدى المحكمة الادارية داعيا سلطة الاشراف الى مراجعة قرار الاعفاء والنظر لمسالة تفرغ رؤساء البلديات بمزيد من المرونة خدمة للشان المحلي بالجهات.وذكر بوعصيدة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاثنين ان"الكنفدرالية كانت قد عبرت في بيان لها مؤخرا عن استنكارها لقرار وزيرالشؤون المحلية والبيئة مختار الهمامي في اعفاء رئيس بلدية العين بصفاقس من منصبه لعدم تفرغه "مشيرا الى وجود مجموعة من الضوابط القانونية والاجرائية الواردة بالفصل 253 من مجلة الجماعات المحلية تمثل ضمانة لاعضاء المجالس ورؤساء البلديات لمنع اي تعسف خصوصا في غياب مخالفات جسيمة من شانها احداث ضرر للمصلحة العامة وهو ما يتنافى والحالة موضوع الاعفاء".وفق تقديره وكان رئيس الكفدرالية التونسية لرؤساء البلديات قد اكد خلال حضوره امس الاحد بصفاقس حفل خمسينية بلدية العين تضامن الكفدرالية مع رؤساء البلديات بمختلف الجهات وتمسكها بتعزيز مكانتهم للدور المحوري الذي يضطلعون به في كامل التراب البلدي.يشار إلى أن وزير الشؤون المحلية والبيئة، مختار الهمامي، أفاد خلال جلسة عامة انعقدت، يوم 8 افريل بمجلس نواب الشعب أن الوزارة اتخذت 3 قرارات عزل في شأن رؤساء 3 بلديات بسبب إصرارهم على عدم التفرغ لمهامهم في رئاسة البلدية من بينهم رئيس بلدية العين الذي جمع بين وظيفته الأصلية ورئاسة المجلس البلدي.وينص الفصل السادس من مجلة الجماعات المحلية على ان يتفرغ رؤساء مجالس الجماعات المحلية لممارسة مهامهم وتسند لهم منح تحمل على ميزانية الجماعة المحلية تحدد معاييرها وتضبط مقاديرها بأمر حكومي بناء على رأي المحكمة الإدارية العليا وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية.كما جاء في نص الفصل انه يقصد بالتفرغ عدم الجمع بين رئاسة مجالس الجماعات المحلية وممارسة أي وظيفة أو مهنة أخرى.