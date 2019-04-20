في لقاء رئيس الحكومة بوفد من الكونغرس الامريكي تدعيم علاقات التعاون في عديد المجالات

Samedi 20 Avril 2019



باب نات

- استقبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم بدار الضيافة بقرطاج وفدا من الكونغرس الأمريكي.وفي تصريح عقب الاجتماع أكدت سيدني ماكين عضوة الكونغرس الأمريكي ان هذا اللقاء مثل فرصة هامة لطرح جملة من المواضيع الهامة من أبرزها تدعيم التعاون التونسي الامريكي في عديد المجالات .كما اعتبرت سيدني ماكين ان تونس سائرة في الطريق الصحيح في مجال تدعيم الديمقراطية واصفة التعاون بين البلدين بالمثمر.