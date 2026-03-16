ليلة سينمائية هوليوودية… أبرز جوائز الأوسكار في دورتها الـ98

أبرز الجوائز



جوائز التمثيل



جوائز السيناريو والموسيقى



الجوائز الفنية



الأفلام الدولية والرسوم المتحركة



استقطب حفل توزيعفي دورته الـ98، الذي أقيم مساء الأحد في، اهتمام عشاق السينما حول العالم، حيث شهدت الأمسية منافسة قوية بين عدد من أبرز الإنتاجات السينمائية خلال العام.وتصدر فيلمقائمة الفائزين بعدما حصدمن أصل، من بينها جائزةوأفضل إخراج وأفضل سيناريو مقتبس.“معركة تلو الأخرى”.بول توماس أندرسون عن “معركة تلو الأخرى”.بول توماس أندرسون عن “معركة تلو الأخرى”.آندي يورغنسن عن “معركة تلو الأخرى”.كاساندرا كولوكونديس عن الفيلم ذاته.جيسي باكلي عن فيلم “هامنت”، في أول تتويج لها بالأوسكار.مايكل بي. جوردان عن فيلم “الآثمون” (Sinners).شون بن عن دوره في “معركة تلو الأخرى”.إيمي مادجان عن فيلم “أسلحة”.رايان كوغلر عن “الآثمون”.لودفيغ غورانسون عن “الآثمون”، وهي ثالث أوسكار في مسيرته.“Golden” من فيلم K-Pop Demon Hunters، لتصبح أول أغنية من موسيقى K-Pop تفوز بهذه الفئة.أوتوم دورالد أركاباو عن “الآثمون”، كأول امرأة تفوز بهذه الجائزة.“فرانكشتاين”.كيت هاولي عن “فرانكشتاين”.“أفاتار: النار والرماد”.فيلم “فورمولا 1”.“القيمة العاطفية” (النرويج).K-Pop Demon Hunters.The Girl Who Cried Pearls.“All the Empty Rooms”.وشهد الحفل لحظات لافتة، من بينها اجتماع طاقم فيلمعلى المسرح بعد 15 عامًا من عرضه، إلى جانب لقاءات وصور تذكارية جمعت عدداً من نجوم هوليوود.وأقيمت الأمسية وسط إجراءات أمنية مشددة، في ظل التوترات الدولية، حيث أكدت شرطة لوس أنجلوس استعدادها للتعامل مع أي احتجاجات محتملة خلال السجادة الحمراء أو أثناء الحفل.