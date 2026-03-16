ليلة سينمائية هوليوودية… أبرز جوائز الأوسكار في دورتها الـ98
استقطب حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ98، الذي أقيم مساء الأحد في لوس أنجلوس، اهتمام عشاق السينما حول العالم، حيث شهدت الأمسية منافسة قوية بين عدد من أبرز الإنتاجات السينمائية خلال العام.
وتصدر فيلم “معركة تلو الأخرى” قائمة الفائزين بعدما حصد 6 جوائز من أصل 13 ترشيحًا، من بينها جائزة أفضل فيلم وأفضل إخراج وأفضل سيناريو مقتبس.
أبرز الجوائز* أفضل فيلم: “معركة تلو الأخرى”.
* أفضل مخرج: بول توماس أندرسون عن “معركة تلو الأخرى”.
* أفضل سيناريو مقتبس: بول توماس أندرسون عن “معركة تلو الأخرى”.
* أفضل مونتاج: آندي يورغنسن عن “معركة تلو الأخرى”.
* أفضل اختيار ممثلين: كاساندرا كولوكونديس عن الفيلم ذاته.
جوائز التمثيل* أفضل ممثلة رئيسية: جيسي باكلي عن فيلم “هامنت”، في أول تتويج لها بالأوسكار.
* أفضل ممثل رئيسي: مايكل بي. جوردان عن فيلم “الآثمون” (Sinners).
* أفضل ممثل مساعد: شون بن عن دوره في “معركة تلو الأخرى”.
* أفضل ممثلة مساعدة: إيمي مادجان عن فيلم “أسلحة”.
جوائز السيناريو والموسيقى* أفضل سيناريو أصلي: رايان كوغلر عن “الآثمون”.
* أفضل موسيقى تصويرية: لودفيغ غورانسون عن “الآثمون”، وهي ثالث أوسكار في مسيرته.
* أفضل أغنية أصلية: “Golden” من فيلم K-Pop Demon Hunters، لتصبح أول أغنية من موسيقى K-Pop تفوز بهذه الفئة.
الجوائز الفنية* أفضل تصوير سينمائي: أوتوم دورالد أركاباو عن “الآثمون”، كأول امرأة تفوز بهذه الجائزة.
* أفضل تصميم إنتاج: “فرانكشتاين”.
* أفضل تصميم أزياء: كيت هاولي عن “فرانكشتاين”.
* أفضل مؤثرات بصرية: “أفاتار: النار والرماد”.
* أفضل صوت: فيلم “فورمولا 1”.
الأفلام الدولية والرسوم المتحركة* أفضل فيلم دولي: “القيمة العاطفية” (النرويج).
* أفضل فيلم رسوم متحركة طويل: K-Pop Demon Hunters.
* أفضل فيلم رسوم متحركة قصير: The Girl Who Cried Pearls.
* أفضل فيلم وثائقي قصير: “All the Empty Rooms”.
وشهد الحفل لحظات لافتة، من بينها اجتماع طاقم فيلم “Bridesmaids” على المسرح بعد 15 عامًا من عرضه، إلى جانب لقاءات وصور تذكارية جمعت عدداً من نجوم هوليوود.
وأقيمت الأمسية وسط إجراءات أمنية مشددة، في ظل التوترات الدولية، حيث أكدت شرطة لوس أنجلوس استعدادها للتعامل مع أي احتجاجات محتملة خلال السجادة الحمراء أو أثناء الحفل.
BREAKING: The Oscar for Best Picture goes to “One Battle After Another.” #Oscars pic.twitter.com/FOFij3gQwp— ABC News (@ABC) March 16, 2026
