وزارة الصحة تنتدب أطباء إختصاص وأطباء صحّة عموميّة وصيادلة

Vendredi 19 Avril 2019
وات - أعلنت وزارة الصحّة فتح باب الترشّح لانتداب أطبّاء للصحّة العموميّة للعمل بكلّ من الكاف، جندوبة، القصرين، قفصة، مدنين، قبلي، توزر وتطاوين، وذلك في بلاغ لها اليوم الجمعة.
وذكرت الوزارة، أنه تم فتح باب الترشّح لانتداب 100 طبيب في جميع الاختصاصات للعمل بالمؤسسات الصحيّة العموميّة، و50 صيدليا مختصّ للصحّة العموميّة في اختصاص البيولوجيا (40 خطّة) والصيدلة الاستشفائيّة والصناعيّة (10 خطط).
وقد حدّد آخر أجل لتقديم الترشّحات ليوم 3 ماي 2019.
وذكرت الوزارة، أنه تم فتح باب الترشّح لانتداب 100 طبيب في جميع الاختصاصات للعمل بالمؤسسات الصحيّة العموميّة، و50 صيدليا مختصّ للصحّة العموميّة في اختصاص البيولوجيا (40 خطّة) والصيدلة الاستشفائيّة والصناعيّة (10 خطط).
وقد حدّد آخر أجل لتقديم الترشّحات ليوم 3 ماي 2019.
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Par:Chebbonatome (Tunisia )
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