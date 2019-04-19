Radio Babnet Tunisie On Air: Jazz - Piste 10  

وزارة الصحة تنتدب أطباء إختصاص وأطباء صحّة عموميّة وصيادلة

Vendredi 19 Avril 2019

Vendredi 19 Avril 2019
وات - أعلنت وزارة الصحّة فتح باب الترشّح لانتداب أطبّاء للصحّة العموميّة للعمل بكلّ من الكاف، جندوبة، القصرين، قفصة، مدنين، قبلي، توزر وتطاوين، وذلك في بلاغ لها اليوم الجمعة.

وذكرت الوزارة، أنه تم فتح باب الترشّح لانتداب 100 طبيب في جميع الاختصاصات للعمل بالمؤسسات الصحيّة العموميّة، و50 صيدليا مختصّ للصحّة العموميّة في اختصاص البيولوجيا (40 خطّة) والصيدلة الاستشفائيّة والصناعيّة (10 خطط).


وقد حدّد آخر أجل لتقديم الترشّحات ليوم 3 ماي 2019.

  
  
     
  
cadre-9557fe6a2a3ddffe50e5ba75553e02f9-2019-04-19 18:45:14






0 de 0 commentaires pour l'article 180851



En continu

الجمعة 19 أفريل 2019 | 13 شعبان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:24 18:59 16:00 12:25 05:40 04:06
17°
 17° % 72 :الرطــوبة
تونــس 15°
5.1 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
17°-1520°-1521°-1631°-1524°-15
  • Avoirs en devises
    13448,5

  • (19 avril)
  • Jours d'importation
    78
  •              1 € = 3,41378 DT        1$ =3,01930 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 avril)   698,4 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1555708780|180851 1161|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires