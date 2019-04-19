امتحانات الثلاثي الثالث للسنة السادسة أساسي ستكون بمواصفات الامتحانات الوطنية

Vendredi 19 Avril 2019



وات

- ستكون امتحانات الثلاثي الثالث للسنوات السادسة من التعليم الأساسي لهذه السنة الدراسية موحدة على المستوى الوطني وستجرى بمواصفات مماثلة للامتحانات الوطنية، وفق ما أفاد به المدير العام للامتحانات بوزارة التربية عمر الولباني في تصريح الجمعة ل(وات).وسيشارك 170 الف تلميذ مسجل بالسنة السادسة بكافة المدارس الابتدائية العمومية والخاصة في هذه الامتحانات الموحدة للثلاثي الثالث التي ستقام خلال نفس الفترة وذلك من 3 الى 8 جوان 2019، بالمدارس الابتدائية التي يرجع إليها التلاميذ بالنظر.وستتولى الادارة العامة للامتحانات بوزارة التربية اعداد مواضيع اختبارات موحدة وطنيا في المواد المعنية وهي العربية والفرنسية والأنقليزية والرياضيات والايقاظ العلمي، وتوجيه استدعاءات للتلاميذ المعنيين.وأضاف الولباني ان المدارس الابتدائية ستتحول الى مراكز امتحانات وسيقع توزيع التلاميذ على قاعات امتحانات بمعدل 20 تلميذا بكل قاعة معلنا ان عملية مراقبة هذه الامتحانات الموحدة واصلاحها سيؤمنها معلمون لا يدرسون الممتحنين، وانه سيتم تجميع الاعداد المتحصّل عليها بالمندوبيات الجهويّة للتربية البالغ عددها 26 مندوبية لترسل لأوّل عبر قاعدة بيانات للادارة المركزية بوزارة التربية.وأوضح ان وزارة التربية ستقوم باجراء تعديلات لتغيير مواصفات امتحانات مناظرة "السيزيام " حتى تكون أكثر تقاربا مع مواصفات الاختبارات العادية التي يجريها التلاميذ خلال السنة الدراسية، مبينا أن هذا الاجراء يهدف الى الوقوف بدقة على مكتسبات التلاميذ.وأكد ترشح 55 ألف تلميذ لاجتياز مناظرة الدخول الى المدارس الاعدادية النموذجية (السيزيام) لسنة 2019 وترشح 26 ألف تلميذ لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي (النوفيام).يشار الى أن مناظرة الدخول الى المدارس الاعدادية النموذجية "السيزيام " دورة 2019 سيتم تنظيمها من 27 الى 29 جوان المقبل، في حين سيجرى امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي (النوفيام) من 24 الى 26 جوان المقبل.