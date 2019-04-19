كاتب الدولة للتجارة الداخلية يؤكد توفر كل المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان

Vendredi 19 Avril 2019
وات - قال كاتب الدولة للتجارة الداخلية، سمير بشوال، ان الجهود مركزة على تنفيذ خارطة الطريق الحكومية للاستعداد الجيد للمواسم الاستهلاكية الكبرى وفي مقدمتها شهر رمضان المعظم وذلك من خلال انجاز حملة رقابة على المخازن ومحيط أسواق الجملة ومسالك التوزيع لضرب الاحتكار والممارسات التجارية غير المشروعة.
وقال بشوال، لدى إشرافه عشية الجمعة بمقر ولاية قابس، على اجتماع إقليمي للجان الجهوية للتحكم في الأسعار ومتابعة انتظام التزود ومكافحة التجارة الموازية والتهريب، ان العمل الرقابي أثمر خلال اليومين الأخيرين نتائج ايجابية حيث تم حجز 2500 طنا من المواد الطازجة بقيمة 2 مليون دينار مشيرا الى ان هذا العمل سيتواصل بفضل تظافر جهود كل الاطراف المعنية.
وبين كاتب الدولة للتجارة الخارجية، ان الحكومة تعمل على التحكم في الأسعار وتعديلها إما عبر التوريد او عن طريق المخزونات التعديلية مشيرا الى وجود برنامج وطني مع الفضاءات التجارية الكبرى سيتم من خلاله إقرار تخفيضات تجارية تترواح نسبتها بين 5 و20 بالمائة.
وأكد عدد من المديرين الجهويين للتجارة من الولايات المشاركة (قابس وصفاقس ومدنين وتطاوين وقبلي) في هذا الاجتماع، لـ(وات)، ان أسعار بعض المواد ستسجل انخفاضا في الايام القادمة فيما ستحافظ اسعار البعض منها على استقرارها مؤكدين ان العمل الرقابي سيتكثف خلال شهر رمضان المبارك.
وقال بشوال، لدى إشرافه عشية الجمعة بمقر ولاية قابس، على اجتماع إقليمي للجان الجهوية للتحكم في الأسعار ومتابعة انتظام التزود ومكافحة التجارة الموازية والتهريب، ان العمل الرقابي أثمر خلال اليومين الأخيرين نتائج ايجابية حيث تم حجز 2500 طنا من المواد الطازجة بقيمة 2 مليون دينار مشيرا الى ان هذا العمل سيتواصل بفضل تظافر جهود كل الاطراف المعنية.
وبين كاتب الدولة للتجارة الخارجية، ان الحكومة تعمل على التحكم في الأسعار وتعديلها إما عبر التوريد او عن طريق المخزونات التعديلية مشيرا الى وجود برنامج وطني مع الفضاءات التجارية الكبرى سيتم من خلاله إقرار تخفيضات تجارية تترواح نسبتها بين 5 و20 بالمائة.
وأكد عدد من المديرين الجهويين للتجارة من الولايات المشاركة (قابس وصفاقس ومدنين وتطاوين وقبلي) في هذا الاجتماع، لـ(وات)، ان أسعار بعض المواد ستسجل انخفاضا في الايام القادمة فيما ستحافظ اسعار البعض منها على استقرارها مؤكدين ان العمل الرقابي سيتكثف خلال شهر رمضان المبارك.
En continu
- 08:47 استقالة الحكومة في مالي
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:24
|18:59
|16:00
|12:25
|05:40
|04:06
|
17°
|17°
|% 72
|:الرطــوبة
|تونــس
|15°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|17°-15
|20°-15
|21°-16
|31°-15
|24°-15
Follow @babnet_Tunisie
( 59 839) سامي الفهري يستفز نوفل الورتاني ..
( 47 957) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 47 934) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 45 821) فيصل الحضيري ينسحب من الحوار التون
( 45 652) .خلال جلسة محاكمة رجل الأعمال شف
( 45 444) فوزي بن قمرة : قسما برب العزة لم أ
( 41 553) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 40 394) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 38 825) عبير موسى امام القضاء
( 38 031) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 37 469) بعد طرد كرونيكور برنامج كلام الليل
( 37 298) سامية عبو : هذه اسماء عصابة الشاهد
( 36 826) راشد الخياري: السجناء انتقموا من
( 35 262) التونسية إيمان العميري:« أقسم بالل
( 33 819) ...10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل
( 33 019) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 32 811) مريم الدباغ : أنا نهضوية ونموت عال
( 32 658) العين الإمارتية : معركة طرابلس ..
( 30 995) بية الزيردي تهاجم خولة السليماني ب
( 29 725) القوات المسلحة السودانية تعلن عزل
Par:Chebbonatome (Tunisia )
Sur:الناطق باسم حفتر: قواتنا تتقدم نحو طرابلس