كاتب الدولة للتجارة الداخلية يؤكد توفر كل المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان

Vendredi 19 Avril 2019



وات

- قال كاتب الدولة للتجارة الداخلية، سمير بشوال، ان الجهود مركزة على تنفيذ خارطة الطريق الحكومية للاستعداد الجيد للمواسم الاستهلاكية الكبرى وفي مقدمتها شهر رمضان المعظم وذلك من خلال انجاز حملة رقابة على المخازن ومحيط أسواق الجملة ومسالك التوزيع لضرب الاحتكار والممارسات التجارية غير المشروعة.وقال بشوال، لدى إشرافه عشية الجمعة بمقر ولاية قابس، على اجتماع إقليمي للجان الجهوية للتحكم في الأسعار ومتابعة انتظام التزود ومكافحة التجارة الموازية والتهريب، ان العمل الرقابي أثمر خلال اليومين الأخيرين نتائج ايجابية حيث تم حجز 2500 طنا من المواد الطازجة بقيمة 2 مليون دينار مشيرا الى ان هذا العمل سيتواصل بفضل تظافر جهود كل الاطراف المعنية.وبين كاتب الدولة للتجارة الخارجية، ان الحكومة تعمل على التحكم في الأسعار وتعديلها إما عبر التوريد او عن طريق المخزونات التعديلية مشيرا الى وجود برنامج وطني مع الفضاءات التجارية الكبرى سيتم من خلاله إقرار تخفيضات تجارية تترواح نسبتها بين 5 و20 بالمائة.وأكد عدد من المديرين الجهويين للتجارة من الولايات المشاركة (قابس وصفاقس ومدنين وتطاوين وقبلي) في هذا الاجتماع، لـ(وات)، ان أسعار بعض المواد ستسجل انخفاضا في الايام القادمة فيما ستحافظ اسعار البعض منها على استقرارها مؤكدين ان العمل الرقابي سيتكثف خلال شهر رمضان المبارك.