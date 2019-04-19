وزير النقل : موعد بداية اشغال انجاز ميناء المياه العميقة بالنفيضة لن يتعدى شهر ديسمبر 2019

Vendredi 19 Avril 2019
وات - جدّد وزير النقل، هشام بن أحمد، الجمعة، التّأكيد على أنّ موعد بداية أشغال انجاز ميناء المياه العميقة بالنفيضة لن يتعدى شهر ديسمبر 2019.
واشار الوزير الى ان المساعي متواصلة لاستحثاث نسق مختلف الإجراءات المتعلقة بإنجاز هذا الميناء لا سيما بعد ان تم احداث شركة ميناء النفيضة، التي ستتولى اختيار الشركة التي ستتكفل بانجاز بهذا المشروع.
وأوضح الوزير في تصريح اعلامي على هامش زيارته، الجمعة، الى مطار النفيضة الحمامات الدولي، أنّ مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة والمنطقة اللوجستية المحاذية له سيعود بالفائدة الاقتصادية على منطقة الوسط والساحل وعلى مختلف الولايات المجاورة.
وقال إنّ النّية تتجه لأن يكون التصرف في ميناء المياه العميقة بالنفيضة مشتركا بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وبين بن أحمد، أنّ هذا الميناء سيقتصر دوره على استقبال البواخر العملاقة ولن يكون له تأثير سلبي على نشاط بقية الموانئ التونسية.
واشار الوزير الى ان المساعي متواصلة لاستحثاث نسق مختلف الإجراءات المتعلقة بإنجاز هذا الميناء لا سيما بعد ان تم احداث شركة ميناء النفيضة، التي ستتولى اختيار الشركة التي ستتكفل بانجاز بهذا المشروع.
وأوضح الوزير في تصريح اعلامي على هامش زيارته، الجمعة، الى مطار النفيضة الحمامات الدولي، أنّ مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة والمنطقة اللوجستية المحاذية له سيعود بالفائدة الاقتصادية على منطقة الوسط والساحل وعلى مختلف الولايات المجاورة.
وقال إنّ النّية تتجه لأن يكون التصرف في ميناء المياه العميقة بالنفيضة مشتركا بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وبين بن أحمد، أنّ هذا الميناء سيقتصر دوره على استقبال البواخر العملاقة ولن يكون له تأثير سلبي على نشاط بقية الموانئ التونسية.
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