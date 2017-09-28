روزنامة الفروض والاختبارات بالمدارس الإعدادية والمعاهد

Jeudi 28 Septembre 2017
بــاب نــات - ضبط وزير التربية في منشور رسمي صدر يوم 26 سبتمبر 2017، روزنامة الفروض والاختبارات للعام الدراسي الحالي .
وتهم هذه الروزنامة المراقبة المستمرّة بالمدارس الإعداديّة والمعاهد العموميّة والخاصّة بالنّسبة إلى السّداسيّين الأوّل والثّاني من السّنة الدّراسيّة 2017- 2018 .

وتجرى الفروض العادية بالنسبة للسداسية الأولى:

من 25 سبتمبر 2017 إلى 29 أكتوبر 2017 بالنسبة للفرض الأول

من 9 نوفمبر 2017 إلى 9 ديسمبر 2017 بالنسبة للفرض الثاني.

أما بالنسبة إلى السداسي الثانية فتكون على النحو التالي:

الفرض العادي الأول من 2 فيفري 2018 إلى 17 مارس 2018

الفرض العادي الثاني من 26 مارس 2018 إلى 21 أفريل 2018.


Publiأ© le:2017-09-28 09:50:09

  
  
  
  
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