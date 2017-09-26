زياد العذاري في لقاء بسفير فرنسا بتونس : إستعداد مشترك لمزير تطوير التعاون الثنائي وتطويره

وأكّد السيد زيار العذاري أن التعاون الثنائي القائم بين البدلين متميز ويتطوّر بإضطراد، وهو قابل للإرتقاء إلى مراتب أفضل وذلك في إطار رؤية شاملة وإستراتيجية تأخذ في الإعتبار أولويات تونس للمرحلة القادمة، مشيرا إلى المحاور التي يمكن التركيز عليها في برامج التعاون المستقبلي على غرار النهوض بالموارد البشريّة عبر التكوين المهني والتعليم العالي ونشر ثقافة المبادرة لدى الشباب. وكذلك مجال البنية التحتية في مفهومها الواسع بالإضافة إلى مجال تطوير الأنشطة الاقتصادية بالجهات عبر تثمين سلسلة القيمة في المنظومات الاقتصادية المختلفة.
كما تطرّق الوزير إلى أهمية تعزيز التعاون الفني في مجال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بإعتباره أحد أبرز آليات دفع الإستثمار في المرحلة القادمة والذي يمثل أهم أولويات حكومة الوحدة الوطنية في إطار برنامجها الاقتصادي والإجتماعي الذي يرتكز على دفع الإصلاحات وإنعاش الإقتصاد هذا إلى جانب العمل على تطوير التعاون الثلاثي بين فرنسا وتونس والبلدان الإفريقية.
من جانبة جدد السيد Oliver Poivre d’ARVOR إستعداد فرنسا وحرصها على مواصلة مرافقة تونس ودعمها على جميع الأصعدة، مبينا أن الزيارة التي سيؤديها الوزير الأول الفرنسي إلى تونس في الأسبوع الأول من الشهر القادم وكذلك الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي بداية سنة 2018 ستعطي دفعا كبيرا كما ونوعا للتعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرا إلى إستعداد الجانب الفرنسي للتعاون مع الأطراف المعنية في تونس ووضع رؤية إستراتيجية وخارطة طريق للتعاون المشترك يركز بالخصوص على القطاعات الواعدة على غرار مكونات الطائرات، ومكونات السيارات وغيرها من المجالات الأخرى الصناعية والخدماتية والإجتماعية.
Publié le:2017-09-26 15:48:47
Par:MOUSALIM (Tunisia )
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