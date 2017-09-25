القبض على 11 شخصا بصفاقس كانوا يعتزمون إجتياز الحدود البحرية خلسة وإيقاف منظم عمليات إجتياز حدود محكوم ب 7 سنوات سجنا

وأكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الإثنين، أنه باستشارة النيابة العموميّة أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بجبنيانة بحجز السيّارتين المذكورتين، وإتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم، ومباشرة قضيّة عدليّة موضوعها "محاولة إجتياز الحدود البحريّة خلسة".
وأوردت الوزارة في بلاغ ثان لها، أن وحدات الحرس الوطني، ألقت أمس الأحد، القبض بسواحل سيدي منصور بمدينة صفاقس، على مجرم خطير بعد نصب كمين محكم، معروف بتنظيم عمليّات إجتياز الحدود البحريّة خلسة.
وأضافت أن الموقوف صادرة في شأنه 4 مناشير تفتيش من أجل "تكوين وفاق لغاية اجتياز الحدود البحريّة خلسة"، ومحكوم عليه بـ 7 سنوات وشهر سجنا، مشيرة أنه تمّ الإحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.
Publié le:2017-09-25 17:52:33
Par:ra7ala (Saudi Arabia ) Par Mobile
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