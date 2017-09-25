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القبض على 11 شخصا بصفاقس كانوا يعتزمون إجتياز الحدود البحرية خلسة وإيقاف منظم عمليات إجتياز حدود محكوم ب 7 سنوات سجنا

Lundi 25 Septembre 2017
بــاب نــات - ألقت الوحدات التابعة لمنطقة الحرس الوطني بجبنيانة من ولاية صفاقس، أمس الأحد، القبض على 11 شخصا من بينهم إمرأة على متن سيّارتين، إعترفوا بالتحرّي معهم بأنهم كانوا يعتزمون إجتياز الحدود البحريّة خلسة إنطلاقا من سواحل الجهة.

وأكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الإثنين، أنه باستشارة النيابة العموميّة أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بجبنيانة بحجز السيّارتين المذكورتين، وإتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم، ومباشرة قضيّة عدليّة موضوعها "محاولة إجتياز الحدود البحريّة خلسة".
وأوردت الوزارة في بلاغ ثان لها، أن وحدات الحرس الوطني، ألقت أمس الأحد، القبض بسواحل سيدي منصور بمدينة صفاقس، على مجرم خطير بعد نصب كمين محكم، معروف بتنظيم عمليّات إجتياز الحدود البحريّة خلسة.

وأضافت أن الموقوف صادرة في شأنه 4 مناشير تفتيش من أجل "تكوين وفاق لغاية اجتياز الحدود البحريّة خلسة"، ومحكوم عليه بـ 7 سنوات وشهر سجنا، مشيرة أنه تمّ الإحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.

Publié le:2017-09-25 17:52:33

  
  
  
  
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