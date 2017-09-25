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Santé

تأجيل الاضراب العام بالمصحات الخاصة الى يوم 10 أكتوبر 2017

Lundi 25 Septembre 2017
بــاب نــات - قررت الجامعة العامة للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تأجيل الإضراب العام الذي كان مقررا ليوم الثلاثاء بكافة المصحات الخاصة إلى يوم 10 أكتوبر القادم.
وأفاد الكاتب العام للجامعة العامة للصحة عثمان الجلولي في تصريح اليوم الاثنين لـ (وات) ان الاضراب، تم تأجيله إثر تعهد الغرفة الوطنية للمصحات الخاصة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بامضاء الملحق التعديلي عدد 8 للاتفاقية المشتركة للمصحات الخاص بالزيادة في الأجور لسنة 2016 - 2017 ، قبل يوم 9 أكتوبر المقبل .

وأوضح الجلولي ان هذا القرار جاء على اثر اجتماع ،انعقد مساء اليوم الاثنين ، بين ممثلين عن الجامعة العامة للصحة وعن الغرفة الوطنية للمصحات الخاصة ، بهدف التوصل الى حل توافقي في هذه المسألة، مشددا على ان الجامعة العامة للصحة ستظل متشبثة بمطلبها وبتنفيذ الاضراب العام،الذي سيشارك فيه جميع العاملين بالمصحات الخاصة ما عدى الاطباء، ان لم تف الغرفة الوطنية للمصحات الخاصة بوعدها.

يذكر أن قرار الإضراب الذي كان مزمعا تنفيذه غدا الثلاثاء وتأجل للعاشر من أكتوبر القادم اتخذتخ الجامعة العامة للصحة احتجاجا على رفض الغرفة الوطنية للمصحات الخاصة إمضاء الملحق التعديلي عدد 8 للاتفاقية المشتركة للمصحات المؤرخ في 10 مارس 2017 والخاص بالزيادة في الأجور لسنة 2016 - 2017 .

Publié le:2017-09-25 17:06:52

  
  
  
  
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