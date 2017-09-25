إطلاق مشروع ''استراتيجية التنمية بولاية جندوبة''

ويهدف المشروع إلى دعم التنمية المستدامة من خلال تعزيز مشاركة المواطنين في وضع خطة العمل وإنشاء الهياكل بين مختلف المتدخلين والأطراف الفاعلة وتحديد رؤية جماعية مستقبلية بين الجهات المعنية من أجل ضمان أفضل بيئة للعيش في مدينة مستدامة.
وسيمكن الإجتماع خاصة من تقديم المشروع وتحديد الأهداف ومختلف مراحل الإنجاز. علاوة على تجميع ودمج رؤية مشتركة بخصوص مستقبل ولاية جندوبة.
وسيضم اجتماع الإعلان عن مشروع "استراتيجية التنمية بولاية جندوبة"، الذي يندرج في إطار التعاون بين ولاية جندوبة والجامعة الوطنية للمدن التونسية والوحدة الإستشارية للتعاون الدولي الألماني والجمعية التونسية لمخططي المدن، مختلف الهيئات الإقليمية والمحلية وممثلي المجتمع المدني.
وللإشارة، تعمل الجامعة الوطنية للمدن التونسية بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي الألماني (من خلال برنامج التعاون الألماني للمدن والبلديات لتطوير المناطق الحضرية بالفضاء المغاربي) إلى جانب منظمة "تحالف المدن" وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشبكة المدن المتوسطية والمركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد في تونس لإعداد برامج التخطيط الحضري لفائدة تسعة مدن تونسية المتمثلة في سكرة وباجة وجندوبة وتطاوين وقابس والقيروان والمنستير وسيدي بوزيد ومدنين.
Publié le:2017-09-25 16:19:03
Par:bannour (Tunisia )
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