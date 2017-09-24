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Economie

الاعلان عن سحب الأكياس البلاستيكية من الصيدليات بداية من 1 مارس 2018

Dimanche 24 Septembre 2017
بــاب نــات - أعلن الرئيس المدير العام لادارة البيئة وجودة الحياة بوزارة الشؤون المحلية والبيئة محمد بن جدو انه سيتم سحب الأكياس البلاستكية ذات الاستعمال الوحيد من الصيدليات واستبدالها بأكياس ورقية "مجانية" تناسب حجم الادوية وذلك بداية من 1 مارس 2018 .
وأضاف اليوم الأحد في مكالمة هاتفية مع "وات" أن هذه العملية تندرج في إطار الاتفاقية التي ستوقع بين وزارة الشؤون المحلية والبيئة ونقابة الصيادلة يوم 29 سبتمبر 2017 والتي تعكس وفق تعبيره توجه الوزارة نحو تفعيل استراتجيتها المتمثلة بالخصوص في مقاومة الأضرار الصحية والبيئة الناجمة عن الأكياس البلاستكية بصفة تدريجية وذلك من خلال منع الأكياس ذات الاستعمال الوحيد "الخفيفة والمتطايرة".

وأشار الرئيس المدير العام لادارة البيئة وجودة الحياة في ذات السياق الى أن هذه المبادرة التي اطلقتها نقابة الصيادلة مؤخرا ستشجع على تعميم التجربة بصفة تدريجية على بقية المؤسسات والقطاعات وهو ما من شانه ان يساهم في المحافظة على النسيج الصناعي والسعي إلى تأهيله وتطوير منتوجاته وفقا لمقتضيات حماية البيئة.


وقال الكاتب العام لنقابة الصيادلة التونسيين، رشاد قارة علي من جهته أنه سيتم وضع معلقات بالصيدليات للتعريف بمدى أهمية هذه المبادرة المتمثلة في سحب الأكياس البلاستيكية من الصيدليات وتعويضها بأكياس "ورقية" غير مضرة بالصحة وغير ملوثة للمحيط.
يذكر أن وزارة الشؤون المحلية والبيئة كانت أعلنت منذ بداية سنة 2016 اعتزامها اصدار قانون يمنع استعمال الأكياس ذات الاستعمال لمرة واحدة.
وتجدر الاشارة الى أنه ويتم استهلاك مليار كيس بلاستيكي سنويا في تونس تلقى منها نسبة 80 بالمائة على قارعة الطريق وفي الأماكن العامة والطبيعة.

Publié le:2017-09-24 12:26:28

  
  
  
  
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