الاعلان عن سحب الأكياس البلاستيكية من الصيدليات بداية من 1 مارس 2018

وأضاف اليوم الأحد في مكالمة هاتفية مع "وات" أن هذه العملية تندرج في إطار الاتفاقية التي ستوقع بين وزارة الشؤون المحلية والبيئة ونقابة الصيادلة يوم 29 سبتمبر 2017 والتي تعكس وفق تعبيره توجه الوزارة نحو تفعيل استراتجيتها المتمثلة بالخصوص في مقاومة الأضرار الصحية والبيئة الناجمة عن الأكياس البلاستكية بصفة تدريجية وذلك من خلال منع الأكياس ذات الاستعمال الوحيد "الخفيفة والمتطايرة".
وأشار الرئيس المدير العام لادارة البيئة وجودة الحياة في ذات السياق الى أن هذه المبادرة التي اطلقتها نقابة الصيادلة مؤخرا ستشجع على تعميم التجربة بصفة تدريجية على بقية المؤسسات والقطاعات وهو ما من شانه ان يساهم في المحافظة على النسيج الصناعي والسعي إلى تأهيله وتطوير منتوجاته وفقا لمقتضيات حماية البيئة.
وقال الكاتب العام لنقابة الصيادلة التونسيين، رشاد قارة علي من جهته أنه سيتم وضع معلقات بالصيدليات للتعريف بمدى أهمية هذه المبادرة المتمثلة في سحب الأكياس البلاستيكية من الصيدليات وتعويضها بأكياس "ورقية" غير مضرة بالصحة وغير ملوثة للمحيط.
يذكر أن وزارة الشؤون المحلية والبيئة كانت أعلنت منذ بداية سنة 2016 اعتزامها اصدار قانون يمنع استعمال الأكياس ذات الاستعمال لمرة واحدة.
وتجدر الاشارة الى أنه ويتم استهلاك مليار كيس بلاستيكي سنويا في تونس تلقى منها نسبة 80 بالمائة على قارعة الطريق وفي الأماكن العامة والطبيعة.
Publié le:2017-09-24 12:26:28
Par:jjjcc (Tunisia ) Par Mobile
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