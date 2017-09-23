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Economie

العثور على 12 كلغ من الذهب بقيمة مالية تفوق 1 مليون 344 ألف دينار بقفصة

Samedi 23 Septembre 2017
بــاب نــات - تمكن مركز الحرس الوطني بصانوش ولاية قفصة خلال الليلة الفاصلة بين يومي 21 و22 سبتمبر خلال مراقبة شاحنة خفيفة وتفتيشها تفتيشا دقيقا من العثور على كمية من الذهب يزن 12 كغ و20 غراما قيمتها المالية 1 مليون و344 ألف دينار .

واشار بلاغ صادر عن وزارة الداخلية انه بعد إحالة صاحب الشاحنة على فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بقفصة والتحري معه إعترف بأنه تولى تهريبها من القطر الليبي.


كما اذنت النيابة العمومية بعد استشارتها بالإحتفاظ به والمساعي حثيثة لإلقاء القبض على بقية الأطراف المورطة في نفس القضية وتقديمها للعدالة.

Publié le:2017-09-23 12:06:11

  
  
  
  
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