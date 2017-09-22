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Economie

تغيير في مواعيد انطلاق 4 قطارات تربط العاصمة بالقلعة الخصبة والدهماني

Vendredi 22 Septembre 2017
بــاب نــات - أدخلت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تغييرات على مواعيد انطلاق قطارات الخط عدد 6 لنقل المسافرين بداية من يوم الاثنين 25 سبتمبر 2017 والي حين استكمال الاشغال بين محطتي سمنجة والفحص.

وأفادت الشركة في بلاغ لها، الجمعة، ان القطار رقم 6/51 المتجه من تونس نحو القلعة الخصبة سينطلق على الساعة 5 و 25 دق عوضا عن الساعة 5 و 55 دق فيما يغادر القطار عدد 6/79 المتجه من تونس نحو الدهماني على الساعة 17 و 30 دق عوضا عن الساعة 18 و 15 دق.


وتغير توقيت القطار عدد 6/52 المتجه من الدهماني الى تونس ليصبح على الساعة 4 عوضا عن الساعة 4 و 40 دق فيما باتت رحلة القطار عدد 6/76 من القلعة الخصبة الى تونس على الساعة 14 و 15 دق عوضا عن الساعة 13 و 45 دق.

وأوضحت الشركة انها ستؤمن السفرات المتجهة من تونس نحو القلعة الخصبة من تونس نحو سمنجة ومن الفحص نحو القلعة الخصبة بواسطة القطارات في حين ان المقطع الرابط بين سمنجة والفحص سيقع تامينه بواسطة الحافلات وذلك في الاتجاهين، وفق ذات المصدر.

Publié le:2017-09-22 20:03:26

  
  
  
  
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