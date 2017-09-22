تغيير في مواعيد انطلاق 4 قطارات تربط العاصمة بالقلعة الخصبة والدهماني

وأفادت الشركة في بلاغ لها، الجمعة، ان القطار رقم 6/51 المتجه من تونس نحو القلعة الخصبة سينطلق على الساعة 5 و 25 دق عوضا عن الساعة 5 و 55 دق فيما يغادر القطار عدد 6/79 المتجه من تونس نحو الدهماني على الساعة 17 و 30 دق عوضا عن الساعة 18 و 15 دق.
وتغير توقيت القطار عدد 6/52 المتجه من الدهماني الى تونس ليصبح على الساعة 4 عوضا عن الساعة 4 و 40 دق فيما باتت رحلة القطار عدد 6/76 من القلعة الخصبة الى تونس على الساعة 14 و 15 دق عوضا عن الساعة 13 و 45 دق.
وأوضحت الشركة انها ستؤمن السفرات المتجهة من تونس نحو القلعة الخصبة من تونس نحو سمنجة ومن الفحص نحو القلعة الخصبة بواسطة القطارات في حين ان المقطع الرابط بين سمنجة والفحص سيقع تامينه بواسطة الحافلات وذلك في الاتجاهين، وفق ذات المصدر.
Publié le:2017-09-22 20:03:26
Par:BenMoussa (Tunisia )
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