امضاء الاتفاق الخاص بتسوية وضعية المدرسين النواب بكل من التعليم الأساسي والتعليم الثانوي

وينص الاتفاق الخاص بالنواب بالتعليم الأساسي، الذي تم امضاؤه من قبل كل من وزير التربية، حاتم بن سالم، والكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الأساسي، مستوري القمودي، والأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية باتحاد الشغل، على ان يتم في سبتمبر 2017 تسوية وضعية 1300 من الأعوان المتعاقدين الذين يستجيبون للشروط الواردة بالأمر عدد 194 المؤرخ في 2 فيفري 2017 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتسوية وضعية الأعوان المتعاقدين المكلفين بالتدريس في إطار سد الشغورات الظرفية بالمدارس الابتدائية.
كما سيتم بمقتضى هذا الاتفاق تسوية بقية الاعوان المتعاقدين على دفعتين متساويتين في سبتمبر 2018 وسبتمبر 2019 حسب ما جاء في محضر الاتفاق الذي تحصلت (وات) على نسخة منه.
أما الاتفاق الخاص بتسوية وضعية النواب من أساتذة التعليم الثانوي في اطار تسديد الشغورات بالمدارس الاعدادية والمعاهد، الذي تولى امضاءه كل من وزير التربية والكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي والامين العام المساعد المكلف بالوظيفة العمومية، فينص على تسوية وضعية 400 أستاذ نائب بعنوان السنة الدراسية 2017 - 2018 من قائمة المنتظرين من سبتمبر 2008 الى جوان 2013 على ان يتم تسوية وضعية 1200 نائب بعنوان السنة الدراسية القادمة 2018 - 2019 وفق مقاييس تضبط لاحقا بين الطرفين.
سنا
Publié le:2017-09-19 17:39:25
Par:citizenvoice (Tunisia )
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