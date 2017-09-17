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تفكيك شبكة مختصة في ترويج الأقراص المخدرة بجهة حمام سوسة

Dimanche 17 Septembre 2017
بــاب نــات - تمكنت الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني، أمس السبت، من تفكيك شبكة مختصة في ترويج الأقراص المخدرة بجهة حمام سوسة، وألقت القبض على ثلاثة من أفرادها تتراوح أعمارهم بين 23 و30 سنة، وفق ماجاء في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية، اليوم الأحد.

كما حجزت الفرقة، لدى هذه الشبكة، حسب البلاغ، 4500 قرصا مخدرا من نوع "إكستازي" قيمتها المالية 315 ألف دينار ودراجة نارية يتم استعمالها في ترويج الأقراص المخدرة على مستهلكي هذه النوعية من المخدرات.


وجاء في البلاغ، أن أفراد الشبكة، اعترفوا بالتحري معهم بأن مصدر هذه الأقراص إحدى الدول الأوروبية وتم إدخالها إلى تونس من قبل مواطن تونسي مقيم بتلك الدولة عن طريق ميناء حلق الوادي.
وقد أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بكافة أفراد الشبكة ومباشرة قضية عدلية في شأنهم موضوعها "مسك واستهلاك و ترويج المخدرات".

Publié le:2017-09-17 17:31:44

  
  
  
  
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