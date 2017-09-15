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المنستير: إيقاف 8 أشخاص مفتش عنهم لفائدة العدالة بجمال

Vendredi 15 Septembre 2017
بــاب نــات - أسفرت حملة أمنية واسعة نفذها امس الخميس اعوان منطقة الأمن الوطني بجمال بولاية المنستير عن حجز بندقية صيد عيار 16 مليمترا ذات طلقتين، لدى أحد باعة الخمر خلسة يستعملها بدون رخصة، كما تم حجز حوالي 600 قارورة خمر، وعلبة جعة، وفق ما ذكره مصدر أمني لمراسلة (وات) بالجهة.

واضاف ذات المصدر ان "الحملة الأمنية، اسفرت ايضا عن إلقاء القبض على 8 أشخاص صادرة في حقهم مناشير تفتيش من بينهم عنصر متورط في قضية محاولة قتل، وعنصر ثان مصنف كمجرم خطير مورط في قضايا سرقة وسلب باستعمال العنف".
ومن جهة اخرى، القى اعوان الامن القبض على امراة يشتبه في إقدامها، الأسبوع الماضي، على حرق زوجها الذي توفي متاثرا بجراحة، وقد تم القي عليها القبض بمدينة سوسة، واعترفت بارتكابها للجريمة بسبب خلافات زوجية تعرضها للعنف من قبله.



Publié le:2017-09-15 11:10:15

  
  
  
  
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