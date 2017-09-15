السيطرة على حريق اندلع بمعمل للملابس المستعملة بالكاف

وأفاد التواتي أن "الأضرار التي لحقت بالمعمل جسيمة، حيث انهار سقف البناية، وتصدعت كل الجدران، واتلفت حوالي 900 بالمائة من الملابس المستعملة، اضافة الى حرمان حوالي 100 عامل من الشغل".
وأضاف أن "الوحدات المتدخلة حالت دون انتشار النيران إلى الوحدات الصناعية المجاورة التي كانت تهددها ألسنة اللهب العالية طيلة يوم أمس، وهو ما منع من حدوث كارثة بالمدينة" على حد تعبيره.
يشار الى انه لم يقع بعد التعرف على أسباب نشوب الحريق، الذي أحدث ذعرا في صفوف متساكني مدينة الكاف، نظرا لقوة النيران.
Publié le:2017-09-15 12:03:51
Par:kamelwww (France )
Sur:تداعيات استقالة نذير بن عمو من كتلة النهضة ..