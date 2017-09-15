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السيطرة على حريق اندلع بمعمل للملابس المستعملة بالكاف

Vendredi 15 Septembre 2017
بــاب نــات - تمكنت وحدات الحماية المدنية بالكاف، بالتعاون مع فرق مساندة من ولايتي سليانة والقصرين، من السيطرة صبيحة اليوم الجمعة (في حدود الساعة العاشرة) على الحريق الذي اندلع عشية أمس الخميس بمعمل ملابس مستعملة بالمنطقة الصناعية بمدينة الكاف، وفق ما ذكره المدير الجهوي للحماية المدنية بالكاف العقيد فتحي التواتي امراسل (وات) بالجهة.

وأفاد التواتي أن "الأضرار التي لحقت بالمعمل جسيمة، حيث انهار سقف البناية، وتصدعت كل الجدران، واتلفت حوالي 900 بالمائة من الملابس المستعملة، اضافة الى حرمان حوالي 100 عامل من الشغل".
وأضاف أن "الوحدات المتدخلة حالت دون انتشار النيران إلى الوحدات الصناعية المجاورة التي كانت تهددها ألسنة اللهب العالية طيلة يوم أمس، وهو ما منع من حدوث كارثة بالمدينة" على حد تعبيره.

يشار الى انه لم يقع بعد التعرف على أسباب نشوب الحريق، الذي أحدث ذعرا في صفوف متساكني مدينة الكاف، نظرا لقوة النيران.

Publié le:2017-09-15 12:03:51

  
  
  
  
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