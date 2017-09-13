الاتحاد الاوروبي خصص مساعدة مالية لتونس تقارب 49ر3 مليار دينار خلال فترة 2017

Mercredi 13 Septembre 2017



بــاب نــات - أعلن سفير الاتحاد الأوروبي في تونس "باتريس برغاميني" ، اليوم الاربعاء، في تصريح لمراسل (وات)، خلال الزيارة التي أدّاها إلى ولاية الكاف، أن الاتحاد الأوروبي خصّص مساعدة مالية قدرها 1200 مليون أورو ( ما يعادل تقريبا 49ر3 مليار دينار) لفائدة تونس موزّعة على فترة 2017-2020 وذلك بمعدل 300 مليون أورو سنويا.



وأوضح، في هذا الشأن، أن ثلث هذه المساعدة ستخصص لتنمية الجهات الداخلية في مجالات دعم المجتمع المدني والتشغيل والثقافة وإنجاح المسار الديمقراطي، على حد قوله.

وأكّد السفير الأوروبي، بالمناسبة، أهمية الدعم الذي تحظى به تونس من طرف الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات التنموية بما من شأنه أن يساهم في تطوير البلاد وخاصة الجهات الداخلية التي قال إنها تحتوي على مجالات تنموية متعددة وخاصة في مجال السياحة الثقافية والإيكولوجية والمهن الصغرى والأنشطة الفلاحية المنتجة.





وقد كانت الزيارة مناسبة للاطلاع على تقدم بعض المشاريع التي ساهم في إنجازها الاتحاد الأوروبي ومنها المركز الوسيط للصحة بالكاف ومركز مساعدة النساء ضحايا العنف وتكوين النساء في مجال النسيج في "نبر".



كما شارك السفير في مائدة مستديرة مع المجتمع المدني، حيث استمع إلى آراء ومشاغل أبناء الجهة وتطلعاتهم في مختلف المجالات وخاصة في ما يهمّ دعم الانتقال الديمقراطي والتنمية المحلية والتشغيل والتنمية الاقتصادية في مختلف مظاهرها.





Publié le:2017-09-13 19:26:28

