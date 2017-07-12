ماليزيا: الغنوشي يتحصل على الدكتوراه الفخريةة من الجامعة الاسلامية

Mercredi 12 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-12 22:03:47

- أسندت الجامعة الإسلامية بماليزيا ،شهادة الدكتوراه الفخرية في مجال الفلسفة في الحضارة الاسلامية لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ، وذلك تقديرا لجهوده المعرفية والعلمية ، وتثمينا لكتاباته العديدة في مجال الفكر الاسلامي ولمساهمته في نشر فكر الاعتدال في الإسلاموقد شهد الحفل حسب بلاغ للنهضة مداخلات للدكتور رايس يتيم ، رئيس الجامعة ومستشار الحكومة الماليزية للشؤون الثقافية والاجتماعية ، و مديرتها الدكتورة زليخة قمر الدين ، كما قدم راشد محاضرة في الغرض افتتحها بتوجيه الشكر إلى الجامعة الاسلامية ومنوها إلى أنه يهدي هذه الدكتوراه الفخرية إلى تونس وشعبها وإلى شهدائها الذين أضاؤوا بدمائهم درب الحرية .وقد أكد راشد في مداخلته على الوضع الحضاري للإسلام وحالة الضعف التي تمر بها الأمة مؤكدا على فكرة الحرية و مركزيتها في إدارة الخلاف في المجال العام وعلى أهمية الديمقراطية التي تقوم على أساس التوافق والتعايش وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية ، مبينا أن التجربة التونسية غدت مثالا حيّا على أهمية التوافق بين المعتدلين من التيار الإسلامي والمعتدلين من التيار العلماني في الحفاظ على المصلحة الوطنية وإنجاح تجربة الانتقال الديمقراطي .كما أشار الغنوشي إلى أن العالم الاسلامي يعاني من صراع تأويلات للإسلام و أن التجربة الناجحة للمسلمين الديمقراطيين هي الكفيلة بملء الفراغ الذي احتله أهل الغلو و التطرّف و أصحابُ التأويل الخاطئ للإسلام.