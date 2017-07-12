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Politique

ماليزيا: الغنوشي يتحصل على الدكتوراه الفخريةة من الجامعة الاسلامية

Mercredi 12 Juillet 2017
بــاب نــات - أسندت الجامعة الإسلامية بماليزيا ،شهادة الدكتوراه الفخرية في مجال الفلسفة في الحضارة الاسلامية لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ، وذلك تقديرا لجهوده المعرفية والعلمية ، وتثمينا لكتاباته العديدة في مجال الفكر الاسلامي ولمساهمته في نشر فكر الاعتدال في الإسلام


وقد شهد الحفل حسب بلاغ للنهضة مداخلات للدكتور رايس يتيم ، رئيس الجامعة ومستشار الحكومة الماليزية للشؤون الثقافية والاجتماعية ، و مديرتها الدكتورة زليخة قمر الدين ، كما قدم راشد محاضرة في الغرض افتتحها بتوجيه الشكر إلى الجامعة الاسلامية ومنوها إلى أنه يهدي هذه الدكتوراه الفخرية إلى تونس وشعبها وإلى شهدائها الذين أضاؤوا بدمائهم درب الحرية .

وقد أكد راشد في مداخلته على الوضع الحضاري للإسلام وحالة الضعف التي تمر بها الأمة مؤكدا على فكرة الحرية و مركزيتها في إدارة الخلاف في المجال العام وعلى أهمية الديمقراطية التي تقوم على أساس التوافق والتعايش وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية ، مبينا أن التجربة التونسية غدت مثالا حيّا على أهمية التوافق بين المعتدلين من التيار الإسلامي والمعتدلين من التيار العلماني في الحفاظ على المصلحة الوطنية وإنجاح تجربة الانتقال الديمقراطي .
كما أشار الغنوشي إلى أن العالم الاسلامي يعاني من صراع تأويلات للإسلام و أن التجربة الناجحة للمسلمين الديمقراطيين هي الكفيلة بملء الفراغ الذي احتله أهل الغلو و التطرّف و أصحابُ التأويل الخاطئ للإسلام.




Publié le:2017-07-12 22:03:47

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