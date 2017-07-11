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Economie

الكشف عن حاوية محملة بالنحاس دخلت ميناء رادس التجاري بطريقة غير قانونية وليس لها أي مرجع

Mardi 11 Juillet 2017
بــاب نــات - تمكنت مصالح شرطة الحدود بميناء رادس التجاري، من الكشف عن حاوية محملة بمعدن النحاس تبلغ قيمته حوالي 500 ألف دينار، دخلت بطريقة غير قانونية، ولم يُعثر على لها على أي مرجع.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه توفرت لدى مصالح شرطة الحدود بالميناء المذكور، معلومات تفيد بأنه تم إنزال حاوية تحمل كمية من النحاس من إحدى البواخر التجارية يوم 27 جوان الفارط، غير مسجلة بكشف الحاويات التي تمّ شحنها على متن تلك الباخرة.
وأكدت أنّ مصالح شرطة الحدود، تولت التنسيق في هذا الخصوص مع مصالح الديوانة بالميناء المذكور، ومع وكالة رادس للشحن والترصيف قصد التعهّد بالموضوع، مشيرة إلى أنّ الأبحاث متواصلة.



Publié le:2017-07-11 18:34:43

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2 de 2 commentaires pour l'article 145169

BenMoussa  (Tunisia)  |Mardi 11 Juillet 2017 à 18h 56m |           
ميناء رادس خارج عن سلطة الدولة التونسية تتحكم فيه مجموعة فوق القانون
يجب استرجاع الميناء بطرد كل من يعمل فيه من الحراس الى العملة الى المسؤلين موظفين وديوانة وشرطة وتسلييمه للجيش مدة 3 سنوات حتى يستتب الامر وتسترجع الدولة سلطتها عليه

Radhiradhouan  (Tunisia)  |Mardi 11 Juillet 2017 à 18h 51m |           
منظومة جديدة قد تكون بديلة لعصابة المفسدين في وزارة البيئة والوكالة الوطنية لحماية المحيط و الديوان الوطني للتطهير



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