الكشف عن حاوية محملة بالنحاس دخلت ميناء رادس التجاري بطريقة غير قانونية وليس لها أي مرجع

Mardi 11 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-11 18:34:43

- تمكنت مصالح شرطة الحدود بميناء رادس التجاري، من الكشف عن حاوية محملة بمعدن النحاس تبلغ قيمته حوالي 500 ألف دينار، دخلت بطريقة غير قانونية، ولم يُعثر على لها على أي مرجع.وأوضحت وزارة الداخلية، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه توفرت لدى مصالح شرطة الحدود بالميناء المذكور، معلومات تفيد بأنه تم إنزال حاوية تحمل كمية من النحاس من إحدى البواخر التجارية يوم 27 جوان الفارط، غير مسجلة بكشف الحاويات التي تمّ شحنها على متن تلك الباخرة.وأكدت أنّ مصالح شرطة الحدود، تولت التنسيق في هذا الخصوص مع مصالح الديوانة بالميناء المذكور، ومع وكالة رادس للشحن والترصيف قصد التعهّد بالموضوع، مشيرة إلى أنّ الأبحاث متواصلة.