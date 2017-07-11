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Politique

نائب الرئيس الامريكي: الولايات المتحدة على استعداد لدعم تونس في المجالين الأمني والاقتصادي

Mardi 11 Juillet 2017
بــاب نــات - جدد نائب الرئيس الأمريكي مايكل ريشارد بينس،استعداد الولايات المتحدة الأمريكية لدعم تونس في المجالات الأمنية والاقتصادية والديمقراطية .
ففى تغريدة نشرها بينس على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد لقاءه امس الاثنين برئيس الحكومة يوسف الشاهد الذى يؤدى زيارة عمل وصداقة الى واشنطن، أكد فيها أنه جدد للشاهد دعم بلاده لتونس من أجل مساعدتها على تعزيز قدراتها الأمنية وانجاز الاصلاحات الإقتصادية ودعم مؤسساتها اليمقراطية".

وكان رئيس الحكومة، قد التقى أمس الاثنين، بوزيري الدفاع والخزينة الأمريكيين، واللذين أبديا تفهمهما لما طرحه الطرف التونسي من رؤى وتصورات بشأن ترسيخ المسار الديمقراطي، وإبراز الإنتعاشة الملموسة على المستوى الاقتصادي.

كما نشرت وزارة الدفاع الأمريكية على "تويتر" العديد من الصور التى توثق المحادثة التى جمعت رئيس الحكومة يوسف الشاهد بوزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس.

كما اوردت وزارة الخزينة الأمريكية على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" فحوى المحادثة التى جمعت الشاهد بوزير الخزينة ستيفن منيشن.

وكان رئيس الحكومة قد التقى أمس بعدد من أفراد الجالية التونسية المقيمين في واشنطن ، خلال حفل استقبال نظمته السفارة التونسية.
كما أدلى بحوار الى مجلة "تايم" وصحيفة "وال ستريت" .

Publié le:2017-07-11 11:47:02

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1 de 1 commentaires pour l'article 145145

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mardi 11 Juillet 2017 à 12h 33m |           
مع ترمب لا وجود لمساعدات أمنية واقتصادية إلا بمقابل ويجب كشف المقابل بكل شفافية وعرضه على نواب الشعب أو حتى الإستفتاء والشعب يرفض أن يؤدي المفتي فريضة الحج بدلا عنه *



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