فتح تحقيق فوري بعد اعتداء مروضة بالضرب على طفل

Lundi 10 Juillet 2017



بــاب نــات - تداولت صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك فيديو لمروضة و هي تعتدي بعنف على احد الأطفال داخل احدى رياض الأطفال في ولاية بن عروس.

وعمدت المروضة الى ضرب الطفل بشكل مبرح ومؤلم مهددة اياه بمزيد من العقاب العنيف.

وقد قررت وزارة المراة فتح تحقيق فوري لتحديد هوية المروضة و اتخاذ الإجراءات الضرورية ضد الروضة و المعتدية.







Publié le:2017-07-10 13:10:29

