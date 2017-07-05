عرض مخطط لإصلاح حوكمة المؤسسات العمومية على أنظار مجلس وزاري

Mercredi 05 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-05 19:51:03

- يكون مخطط العمل المتعلق بإصلاح الحوكمة صلب المؤسسات العمومية جاهزا يوم 21 جويلية 2017 على أن يتم عرضه على أنظار المجلس الوزاري للمصادقة عليه خلال شهر أوت 2017، ذلك ما أكده الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة توفيق الراجحي.وأفاد الراجحي، خلال إجتماع خصص لإعداد مخطط عمل لإصلاح حوكمة المؤسسات والمنشات العمومية، أن المخطط يهدف إلى دعم إرساء وتنفيذ فعلي للإصلاح المتعلق بحوكمة المؤسسات العمومية، التي تعد من الأولويات ذات الأهمية القصوى لدى الحكومة.ويتعلق الأمر بتجسيد بشكل مقترن وعملي وتعاوني للاستراتجية التونسية المتعلقة بإصلاح حوكمة المؤسسات العمومية ضمن مخطط عمل مفصل ومرقم تصنف ضمنه الأولويات يكون مصحوبا برزنامة محددة مع توفير الأدوات والمنظومات الضرورية لقيادة ومتابعة إصلاح كل نشاط على حدة.ويعد مخطط العمل نتاج جهد فرق عمل تقنية وقطاعية مع مشاركة مائة شخص ضمن 9 ورشات وست وزارات وتسع مؤسسات عمومية إلى جانب الأحزاب السياسية الموقعة على وثيقة قرطاج.ويرتكز إصلاح الحوكمة صلب المؤسسات والمنشات العمومية على أربعة عوامل تهم تغيير نظام الحوكمة الشامل للمؤسسات والمنشات العمومية وإصلاح نظام الحوكمة الداخلية لها ودفع الحوار الإجتماعي والمسؤولية المجتمعية والتصرف في الموارد البشرية وإعادة الهيكلة المالية للمؤسسات العمومية."من الضروري إيجاد هيكل يجمع ويضمن متابعة ومعالجة الإصلاح صلب المؤسسات العمومية" بحسب الراجحي، الذي أضاف أن هذالإصلاح يعد جد مهم ويمكن أن يستغرق وقتا.وأبرز المشاركون، في الاجتماع، أهمية إصلاح المؤسسات العمومية، التي تحول المصاعب، التي تعيشها دون الإقدام على أي إستثمار أو إنتداب أوالترفيع في قدراتها الإنتاجية.وتشكل هذه المؤسسات، اليوم، عبئا ثقيلا على المالية العمومية وعلى ميزانية الدولة.والجدير بالذكر أن إعداد مخطط عمل جاء ببادرة من رئاسة الحكومة وبدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية.