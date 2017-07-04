وجاء فى ذات البلاغ "ان المكتب التنفيذي الوطني يدعو وزارة الشؤون الثقافية الى تحمل مسؤولياتها والتحري فى كل العروض التي تبرمج وتغليب العروض التونسية فى هذا الظرف الاقتصادي الصعب ".
كما احتج المكتب التنفيذي للاتحاد "على التبريرات الجوفاء التي يقدمها مدير مهرجان قرطاج وندد باستهتاره بمواقف التونسيين ومشاعرهم المعادية للتطبيع حين يعتبرها مجرد شعارات".
وذكر بلاغ الاتحاد بالمكانة المحورية التي تحتلها القضية الفلسطينية فى قلوب كل التونسيين الذين كانوا دوما ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني بكل اشكاله.
Publié le:2017-07-04 19:08:34
Par:karimyousef (France ) Par Mobile
Sur: الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو الى الغاء عرض الكوميدي ميشال بوجناح من كل المهرجانات التونسية