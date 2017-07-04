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Culture

الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو الى الغاء عرض الكوميدي ميشال بوجناح من كل المهرجانات التونسية

Mardi 04 Juillet 2017
بــاب نــات - دعا الاتحاد العام التونسي للشغل فى بلاغ له اليوم الثلاثاء وزارة الشؤون الثقافية الى "الغاء عرض الكوميدي ميشال بوجناح على مسرح قرطاج الاثري ومن كل المسارح التونسية لمواقفه الصهيونية ولمناصرته لكيان عنصري فاشي ووقوفه الى جانب السفاح شارون وقيادته مظاهرات داعمة فضلا عن تهافته الفني وخواء المضامين التي يقدمها" وفق نص البلاغ .

وجاء فى ذات البلاغ "ان المكتب التنفيذي الوطني يدعو وزارة الشؤون الثقافية الى تحمل مسؤولياتها والتحري فى كل العروض التي تبرمج وتغليب العروض التونسية فى هذا الظرف الاقتصادي الصعب ".
كما احتج المكتب التنفيذي للاتحاد "على التبريرات الجوفاء التي يقدمها مدير مهرجان قرطاج وندد باستهتاره بمواقف التونسيين ومشاعرهم المعادية للتطبيع حين يعتبرها مجرد شعارات".
وذكر بلاغ الاتحاد بالمكانة المحورية التي تحتلها القضية الفلسطينية فى قلوب كل التونسيين الذين كانوا دوما ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني بكل اشكاله.



Publié le:2017-07-04 19:08:34

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3 de 3 commentaires pour l'article 144867

Elmejri  (Switzerland)  |Mardi 04 Juillet 2017 à 19h 32m | Par           
الحكم للجمهور وليس الحق لاتحاد الخراب والابتزاز ان يتدخل في الشوءون الثقافية... Michel Boujenah: «Défendre la Tunisie, c’est défendre le monde entier» 18 Juin 2017 | 10:38 A LA UNE, MEDIA, Tunisie 19 L’humoriste français Michel Boujenah, grand plaideur de la cause de la Tunisie, a une nouvelle fois défendu son pays d’origine. Par Marwan Chahla Invité, dans la soirée du samedi 17 juin 2017, de l’émission ‘‘On n’est pas couché’’ de Laurent Ruquier sur France 2, Boujenah a consacré près de quatre minutes de son intervention pour dire tout le bien qu’il pense des Tunisiens et de la Tunisie et pour exhorter le monde entier à soutenir notre pays. Venu faire la promotion de son spectacle (‘‘Ma vie rêvée’’) et le programme de cette année du Festival de Ramatuelle, sud de la France, dont il assure la direction artistique depuis 2007, l’humoriste tuniso-français n’a pas pu s’empêcher d’orienter l’interview sur un des terrains qu’il préfère le plus: la Tunisie. Il commença par annoncer qu’il se produira en Tunisie, le 19 juillet prochain, dans le cadre du Festival de Carthage et il a vite fait d’embrayer pour déclarer sa joie de se produire, cet été, dans son pays natal: «Je suis super content parce que, depuis la Révolution, je n’y ai pas joué. J’y suis allé très souvent, mais pas pour jouer.» Bien plus important que de faire la promotion de sa participation au Festival de Carthage, Michel Boujenah avait autre chose à dire: «Je me bats pour que l’on aide la Tunisie. Ce serait dingue, insensé, irresponsable, fou… de la part des gouvernants européens, français, américains, de ne pas aider la Tunisie financièrement. «La Tunisie, c’est le pays arabo-musulman où, un jour, une vraie démocratie va arriver. Ils (les Tunisiens, ndlr) ont prouvé plein de choses. Ils ont donné la preuve qu’ils ont atteint un niveau élevé de maturité démocratique. La Tunisie est le seul pays du Printemps arabe qui s’en est sorti de la meilleure manière. Oui, et pour des milliards de raisons!» Et revenant encore à la charge, l’humoriste insiste: «Ce qui est fou, c’est que la Tunisie, c’est ici: la distance Nice-Tunis est plus courte que celle séparant Nice de Paris. Il faut aider la Tunisie. C’est très important. C’est très important pour les Tunisiens, tout autant que pour nous, ici. Tout simplement, parce que l’enjeu est très grand.» Interrompu par Vanessa Burggraf, la collaboratrice de Laurent Ruquier, qui lui rappelle qu’il n’a jamais cessé «de dire aux Français d’aller en Tunisie, parce que ce pays souffre actuellement d’attirer moins de touristes», Michel Boujenah explique le bien-fondé de sa position sur cette question de l’activité du tourisme tunisien et des vacances des Français en Tunisie: il fait observer qu’«il y a moins de morts, du fait des attaques terroristes, en Tunisie qu’en France. Il ne faut pas l’oublier… Bien sûr qu’il faut aller passer ses vacances en Tunisie. Bien sûr qu’il faut aider les Tunisiens.» «Il est important de comprendre que défendre la Tunisie, c’est défendre le monde, le monde entier… C’est bien simple: la Tunisie, c’est le berceau de l’Humanité», conclut le plus-que-tunisien Michel Boujenah....مرحبا ببوجناح في بلاده....فتونس تتسع لكل ابناءها🗣👍🗣🌿🤝

Karimyousef  (France)  |Mardi 04 Juillet 2017 à 19h 22m | Par           
Michel boujnah est un amoureux de sa Tunisie natale.personne n'a le droit de mettre en doute la tunisianité de ce grand Monsieur. Il a soutenu la révolution tunisienne et il a été au larmes en voyant les martyrs de la révolution. l'UGTT fait n'importe quoi.

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mardi 04 Juillet 2017 à 19h 17m |           
موقف جميل من الاتحاد ونتمنى أن تستجيب وزارة الثقافة لمنع هذا الصهيوني من تقديم عروضه بتونس أو البحث عن بدائل أخرى لمقاطعته



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