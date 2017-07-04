الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو الى الغاء عرض الكوميدي ميشال بوجناح من كل المهرجانات التونسية

Mardi 04 Juillet 2017



بــاب نــات - دعا الاتحاد العام التونسي للشغل فى بلاغ له اليوم الثلاثاء وزارة الشؤون الثقافية الى "الغاء عرض الكوميدي ميشال بوجناح على مسرح قرطاج الاثري ومن كل المسارح التونسية لمواقفه الصهيونية ولمناصرته لكيان عنصري فاشي ووقوفه الى جانب السفاح شارون وقيادته مظاهرات داعمة فضلا عن تهافته الفني وخواء المضامين التي يقدمها" وفق نص البلاغ .



وجاء فى ذات البلاغ "ان المكتب التنفيذي الوطني يدعو وزارة الشؤون الثقافية الى تحمل مسؤولياتها والتحري فى كل العروض التي تبرمج وتغليب العروض التونسية فى هذا الظرف الاقتصادي الصعب ".

كما احتج المكتب التنفيذي للاتحاد "على التبريرات الجوفاء التي يقدمها مدير مهرجان قرطاج وندد باستهتاره بمواقف التونسيين ومشاعرهم المعادية للتطبيع حين يعتبرها مجرد شعارات".

وذكر بلاغ الاتحاد بالمكانة المحورية التي تحتلها القضية الفلسطينية فى قلوب كل التونسيين الذين كانوا دوما ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني بكل اشكاله.







Publié le:2017-07-04 19:08:34



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