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عائلات المفقودين في الهجرة غير النظامية تعتزم غلق جسر بنزرت غدا السبت

Vendredi 30 Juin 2017
بــاب نــات - تعتزم عائلات المفقودين في الهجرة غير النظامية، وفي حركة تصعيدية، غلق الجسر المتحرك بمدينة بنزرت، غدا السبت 1 جويلية 2017، انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا، وفق ما جاء في بيان عنهم اليوم الجمعة.

وأكد البيان ذاته، اعتزام هذه العائلات تصعيد تحركاتها " لدفع الدولة على تحمل مسؤولياتها في الكشف عن مصير أبنائها والتعامل بجدية مع هذا الملف الذي يراوح منذ سنوات، مكانه نتيجة سياسات المماطلة والتسويف".

كما حملت عائلات المفقودين، الحكومتين التونسية والايطالية مسؤولية ما وقع لأبنائها داعية إياهما إلى تحمل تبعات سياساتهما الفاشلة في كشف مصير أبنائها معربة عن إدانتها لسياسة الحكومات المتعاقبة في تونس في التعامل مع ملف المفقودين وانعدام الارادة السياسية في الكشف عن مصيرهم.
وأشار البيان إلى أنه رغم الإعلان عن لجنة التحقيق في 5 جوان 2015 واجتماعاتها المتتالية وتقديم العائلات لكل الوثائق والمؤيدات وجاهزية قاعدة بيانات المفقودين، فإن الإرادة السياسية ما زالت غائبة مما يضعف الثقة في رئاسة اللجنة وجدبتها.
بهج



Publié le:2017-06-30 18:03:46

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1 de 1 commentaires pour l'article 144714

Elmejri  (Switzerland)  |Vendredi 30 Juin 2017 à 18h 24m | Par           
الحكومة ليست مسؤولة على استجواب الحوت في البحر ومستعملي قنطرة بنزرت ليسوا مسؤولين على حرقان أبناءكم الى المجهول...فالرجاء تحكيم العقل واحترام حقوق المواطنة....



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