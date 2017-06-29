انطلاق تزويد وتدعيم منطقة سجنان في بنزرت بالماء الصالح للشرب

Jeudi 29 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-29 22:07:20

- انطلق أمس استغلال مشروع تزويد و تدعيم منطقة سجنان من ولاية بنزرت بالماء الصالح للشرب ، وذلك بعد اتمام مختلف الاجراءات الخاصة بالتجارب الاولية ويتنزل المشروع ضمن المحور الاول من مشروع المحاور الكبرى، حسب ما أفاد به المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية، خليفة الهمامي.وبيّن المسؤول الجهوي في تصريح اليوم لمراسل (وات) بالجهة، أن اكثر من 10 آلاف مواطن سيتزودون بالماء الصالح للشرب ومن خلالهم كل الفضاءات التنموية والتعليمية وغيرها، كما سيمكن من تدعيم عملية التزوّد في المنطقة ككل والقضاء على معضلة الانقطاعات السابقة بسبب تعطب مضخة البئر العميقة التي كانت تزوّد المنطقة سابقا، حسب تقديره .وأضاف المندوب الجهوي ان المحور الثاني للمشروع المقدرة اعتماداته الجملية بحوالي 36 مليون دينار وهو محور "التمرة" الذي سيمكن من تدعيم تزويد ما يقارب 7 الاف نسمة في المنطقة هو في مرحلة التجارب الاولية وقريبا جدا سيتم تزويدهم بالماء الصالح للشرب ، بينما المحور الثالث وهو محور "السرية" هو في طور انطلاق الأشغال والمحور الرابع وهو محور "كاف عباد" لازال في طور فرز العروض.يشار الى أن السلطات الجهوية ببنزرت ووزارة الفلاحة والهياكل المجتمعية والبرلمانية أسهمت بفاعلية في تسريع وتيرة الاشغال من خلال المتابعة الميدانية للاشغال وحسن تنفيذ خطة الجهة لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب لصائفة 2017 والتي تم الانطلاق في تنفيذها، منذ شهر جانفي الماضي.يذكر أنه من بين العناصر التي ترتكز عليها خطة الجهة لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب لصائفة 2017 ، تأمين واحداث البنية الاساسية الخاصة بالقطاع من خلال استكمال انجاز مشروع المحاور الاربعة بسجنان في محوريه الاول والثاني مع تسريع وتيرة انجاز المحورين المتبقيين، الى جانب تنفيذ استراتيجية متوسطة المدى ستتواصل حتى سنة 2021 من أجل الترفيع من نسبة الربط بالماء الصالح للشرب من 9ر84 بالمائة حاليا إلى 98 بالمائة في غضون سنة 2020 ، مع العلم أن مجمل المشاريع المنجزة في المجال بكامل الولاية تقدّر بـ 800 مليون دينار منها 440 مليون دينار اعتمادات خاصة بمشاريع متعلقة بمجال التزود بالماء الصالح للشرب و البقية اعتمادات خاصّة بالسدود وأشغال المياه والتربة و المناطق السقوية .مر/أم/جود