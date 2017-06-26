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وفاة شاب غرقا بمنطقة الجوابي بكاب زبيب

Lundi 26 Juin 2017
بــاب نــات - توفي شاب يبلغ من العمر 25 سنة تقريبا، وأصيل منطقة الحويض بمعتمدية أوتيك من ولاية بنزرت، عشية اليوم الإثنين، غرقا بمنطقة الجوابي البحرية، بعمادة كاب زبيب من معتمدية راس الجبل بالجهة، وفق ما أفادنا به مصدر محلي مسؤول.

وأوضح ذات المصدر، أن الشاب قفز للاستحمام بمنطقة الجوابي 2 ، المعروفة بقلة خطورتها مقارنة ببقية الجوابي الثلاث الأخريات، لكن يد المنون إختطفته سريعا رغم محاولات إنقاذه من قبل بعض المواطنين، وسرعة تدخل مصالح الحماية المدنية، التي أودعت الجثة بالمستشفى المحلي براس الجبل، أين تم إعلان الوفاة غرقا، في انتظار إتمام بقية إجراءات تسليم جثة الهالك لذويه.

كما شدد على ضرورة تكاتف جهود مكونات المجتمع المدني ووسائل الاعلام لمزيد تحسيس وتوعية المصطافين بضرورة الإنتباه أكثر، وتجنب السباحة في الأماكن التي تعرض حياتهم للخطر، والتقيد بالسباحة في الشواطئ العمومية المهيأة للسباحة، والقريبة خاصة من أماكن تمركز السباحين المنقذين.
طارق الجبار




Publié le:2017-06-26 17:24:45

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