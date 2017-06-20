منجي الرحوي لسفيان طوبال: أنت باش تمشي لدار خالتك

Mardi 20 Juin 2017

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بــاب نــات





Publié le:2017-06-20 18:05:29

- دخل عدد من نواب الجبهة الشعبية في مجلس الشعب في شجار مع زملائهم من كتلة نداء تونس.واتهم المنجي الرحوي نواب النداء بتدليس محاضر الجلسة واصفا اياهم بانهم سبب بلاء تونس كما نعت عددا من النواب بالمجرمين.وقال طوبال للرحوي "روّح لأمك"، فأجابه هذا الأخير "أنا نروّح لأمي.. حضر روحك لدار خالتك.. أنت باش تمشي لدار خالتك".وكانت الأسماء الثلاثة المترشحة لسد الشغور بهيئة الحقيقة والكرامة سقطت خلال التصويت بالجلسة العامة المنعقدة عشية اليوم الثلاثاء، حيث لم تتمكن من الحصول سوى على 72 صوتا موافقا (مقابل 74 مطلوبا) واحتفاظ سبعة نواب دون تسجيل اعتراضات.وقد انسحبت من الجلسة العامة كتل الجبهة الشعبية وآفاق تونس والحرة لحركة مشروع تونس والكتلة الديمقراطية والكتلة الوطنية وامتنعت عن التصويت بسبب ما اعتبرته "اسقاطا للأسماء المترشحة من كتلتى النهضة ونداء تونس وعدم التوافق بشأنها".ورافق النقاش العام بالجلسة الكثير من الجدل والمشاحنات بين كتلتي حركة النهضة ونداء تونس وبقية الكتل، حيث اعتبرت الكتل الأخرى أن الأسماء المطروحة وهم سهيل بالطيب (قاضي إداري) وشيماء عيسى بنهقي (مختص في العلوم الشرعية) ورامي الطرابلسي (عن الاختصاصات ذات العلاقة بالعدالة الانتقالية)، من اختيار النهضة ونداء تونس ولم يقع التوافق حولها.واعتبر رئيس كتلة الجبهة الشعبية، أحمد الصديق، أن ما جرى اليوم يعتبر "مهزلة وعملية تدليس"، حسب قوله، مشيرا إلى أن محاضر الجلسات التي استظهرت بها اللجنة وقالت إن جميع ممثلي الكتل بلجنة الفرز وقعوا عليها غير صحيحة وأن ممثلي الكتل وقعوا محضر الجلسة الخاص بقائمة المقبولين إداريا وليس على هذه الثلاثة أسماء المطروحة.من جهته، أكد عضو لجنة الفرز لسد الشغورات في هيئة الحقيقة والكرامة، بدر الدين عبد الكافي (حركة النهضة)، أن الأسماء الثلاثة النهائية التي مرت للتصويت في الجلسة العامة منشورة على موقع مجلس نواب الشعب منذ 25 ماي الماضي، ولم يرد في شأنها أي اعتراض من نواب الكتل الأخرى، مشيرا إلى أنه من حق أية كتلة وأي نائب أن يغير رأيه في أي إسم من الأسماء المترشحة أو جميعها لكن دون مغالطات للرأي العام وأمام الإعلام.أما عضو اللجنة عن كتلة آفاق تونس، كريم الهلالي، فأوضح أنه وبصفته موقعا على محضر الجلسة، أنه صوت على قائمة فيها تسعة أسماء وليس الثلاثة أسماء المطروحة فقط.