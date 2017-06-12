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قابس: حجز 14 كلغ من الذهب المهرب

Lundi 12 Juin 2017
بــاب نــات - تمكنت مساء اليوم الاحد دورية عمل تابعة لفرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية بقابس على مستوى مفترق "ليماوة" على الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين قابس ومدنين من ضبط سيارة محل معلومة وإخضاعها للتفتيش الدقيق حيث تم العثور على حوالي 14 كلغ من الذهب مخفية بأركان السيارة.

وقد قدرت قيمة المحجوز بحوالي مليون دينار واشارت مصالح الحرس الديواني في بلاغ لها الى تعمد شخص تهريب كمية من الذهب الخام في اتجاه القطر الليبي على متن سيارته الخاصة



Publié le:2017-06-12 02:35:14

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