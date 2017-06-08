إصابات خفيفة لعسكريين إثنين إثر انفجار لغم بجبل المغيلة

Jeudi 08 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-08 14:51:03

- أسفر انفجار لغم أرضي في جبل المغيلة من معتمدية جلمة التابعة لولاية سيدي بوزيد، خلال عمليات التمشيط المتواصلة التي تقوم بها الوحدات العسكرية بالجبل المذكور، عن إصابة عسكريين إثنين إصابات خفيفة، وفق ما ذكره مصدر أمني لمراسلة (وات) بالجهة.وأفاد نفس المصدر بأن العسكريين المصابين، تم نقلهما الى المستشفى الجهوي بالقصرين لتلقّي الاسعافات.من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني، بلحسن الوسلاتي، هذا الخبر، مشيرا الى أن الانفجار تسبب في إصابة عسكري على مستوى الكاحل واصابة آخر برضوض خفيفة.يذكر أن جبل مغيلة يشهد عمليات تمشيط متواصلة من قبل وحدات الجيش الوطني منذ حادثة استشهاد خليفة السلطاني يوم 5 جوان الجاري على يد مجموعة ارهابية متمركزة بالجبل.كوثر/جود/أيمن