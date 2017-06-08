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Politique

محامو المهدية يلتقون الخميس برئيس البرلمان لعرض مطلب احداث محكمة الاستئناف بالجهة

Jeudi 08 Juin 2017
بــاب نــات - أفاد الكاتب العام للفرع الجهوي للمحامين بالمنستير محمد الجمالي، يوم الأربعاء، أن وفدا عن محاميي المهدية ّسيلتقون الخميس رئيس مجلس النواب لعرض مطلبهم في إحداث محكمة استئناف بالجهة.

وأوضح الجمالي، في تصريح لمراسل "وات"، أن تنسيقية تضم عددا من المحامين وممثلين جهة المهدية بالبرلمان علاوة على ممثلي الأحزاب، "سيعقدون لقاء مع رئيس البرلمان ورؤساء الكتل لإبراز أهمية مطلبهم" مضيفا ان محاميي المهدية، الذين دخلوا في حركات احتجاجية منذ شهر ونصف للتحسيس بأهمية إحداث محكمة استئناف بالجهة، "سينفذون تحركا تصعيديا يتمثل في منع سير عمل قضاة التحقيق كل يوم إربعاء".
وعبر الجمالي، من جهة أخرى، عن استياء المحامين من "عدم اكتراث وزير العدل لمشاغل محامي الجهة خاصة لدى زيارته، أول أمس الاثنين، السجن المدني بالمهدية دون تنظيم لقاء مع المحامين للانصات إليهم".
وكان الجريبي قد صرح لـ"وات"، خلال هذه الزيارة، أن المهدية لا تتوفر على المقاييس الضرورية لإنشاء محكمة استئناف بها ومنها عدد القضاة وتوفر التجهيزات اللازمة".
وقال الجمالي، في رده على تصريحات الوزير، أن كل "المعايير متوفرة لإحداث المحكمة التي من شانها تجنيب المحامي والمتقاضي مشاق التنقل إلى ولاية المنستير".





Publié le:2017-06-08 08:15:43

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