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Politique

ارساء هيئة عليا دائمة بين النهضة والنداء

Mercredi 07 Juin 2017
بــاب نــات - أعلنت حركتا النهضة ونداء تونس في بيان مشترك إرساء هيئة عليا دائمة بين الحزبين والكتلتين تعقد جلساتها مرة كل شهر من أجل دعم التنسيق بين كل الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج والمشاركة في حكومة الوحدة الوطنية وتجديد التزام الحزبين بدعم المجهودات المبذولة في الحرب على الفساد.




Publié le:2017-06-07 15:06:36

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