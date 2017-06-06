أكثر من 130 ألف مترشح يجتازون ابتداء من يوم الأربعاء امتحان الباكالوريا

Mardi 06 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-06 22:55:34

- تنطلق غدا الأربعاء 7 جوان الجاري الدورة الرئيسية لامتحانات باكالوريا 2017/2016. ويتقدم هذا العام نحو 130280 مترشحا ينقسمون إلى 76633 اناثا و53647 ذكورا.وتستأثر شعبة الاقتصاد والتصرف باكبر عدد من المترشحين (37622 مترشحا) تليها شعبة الاداب (30208 مترشحا) ثم شعبة العلوم التجريبية ب 25945 مترشحا وشعبة العلوم التقنية ب17081 وشعبة الرياضيات ب 11826 وشعبة علوم الاعلامية ب 6424 وشعبة الرياضة ب 1174 فقط.ويتقدم لهذه الامتحانات نحو 105920 مترشحا في التعليم العمومي و19114 في التعليم الخاص و5246 مترشحا بصفة فردية.وستجرى الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية ايام 7 و8 و9 و12 و13 و14 جوان الجاري ليتم الاعلان عن النتائج يوم 23 من الشهر ذاته في حين تجرى الاختبارات الكتابية لدورة المراقبة ايام 27 و28 و29 و30 جوان ليتم الاعلان عن نتائجها يوم السبت 8 جويلية 2017.وافاد مدير عام الامتحانات بوزارة التربية عمر الولباني في اتصال هاتفي مع (وات) ان الاجراءات الاستثنائية لبعض المترشحين لهذا العام ستشمل اجراء 10 مترشحين للامتحان في السجن و3 حالات بمؤسسات صحية عمومية و65 مترشحا كفيفا بمدرستي المكفوفين بسوسة وببئر القصعة الى جانب الحالات الاخرى على غرار تضخيم الخط و ترجمة المواضيع الى اللغة الفرنسية و اضافة ثلث الوقت القانوني .وبالنسبة لفضاءات الامتحان اوضح ان الاختبارات الكتابية ستجرى ب 565 مركزا وسيتم ايداع التحارير ب 27 مندوبية وتجميعها ب 7 مراكز تجميع وتوزيع اما مراكز الاصلاح فستكون ب 30 مركز اصلاح.ولفت الولباني الى ان الوزارة اتخذت عدة اجراءات للتصدي للغش وسوء السلوك من بينها التقليص في عدد المترشحين بالقاعة الواحدة وتركيز اجهزة التشويش على الذبذبات واقتناء 400 جهاز جديد للتصدي للغش الالكتروني ليصل عدد الاجهزة حاليا الى 600 جهاز ستغطي كل مراكز الامتحانات، مشيرا الى ان عدد حالات الغش تراجعت في السنوات الاخيرة من 756 حالة سنة 2014 الى 300 سنة 2016 وللاشارة تتميز هذه السنة بالغاء احتساب نسبة 20 بالمائة في المعدل النهائي لامتحان الباكالوريا واضافة صورة شمسية حديثة العهد في الاستدعاء الفردي للمترشح.سر