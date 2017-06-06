استصدار قرارات إزالة وهدم في كل المخالفات المسجلة بشاطئ الحماري ببنزرت

Mardi 06 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-06 20:08:01

- انطلقت، اليوم الثلاثاء، الأجهزة البلدية والرقابية بولاية بنزرت في حجز المواد الاولية والوسائل اللوجستية في كافة حضائر البناء الموجودة بشاطئ الحماري في معتمدية رأس الجبل بالجهة، إلى جانب استصدار قرارات إزالة وهدم في كل المخالفات المسجلة بالمكان، وذلك في إطار الجهود الجهوية لمقاومة مظاهر الاعتداء على الملك العمومي الترابي و الغابي ولاسيما البحري.ويأتي هذا الإجراء استجابة للتعليمات التي أصدرها والي بنزرت، محمد قويدر، إثر الزيارة الميدانية الغير معلنة التي أداها الى المنطقة اليوم للإطلاع على المخالفات المتعلقة بالبناء المجاوز للقانون ومظاهر الاعتداء على الملك العمومي، إلى جانب اطلاعه على نسق تقدم اشغال تهيئة " كورنيش رفراف" المنجز في اطار دعم من المجلس الجهوي باعتمادات ناهزت الـ150 الف دينار .وانعقدت بالمناسبة، جلسة عمل جهوية قطاعية بمقر معتمدية رأس الجبل، خصصت لاستعراض مجمل المشاريع البلدية المبرمجة و المتواصلة وخاصة المعطلة ضمن المخطط الاستثماري البلدي وخارجه، وتم خلالها التأكيد على ضرورة العناية بالاسواق، واستخلاص الاداءات على العقارات المبنية والاكرية ومشاريع البنية الاساسية، الى جانب الهيكلة القانونية لأمثلة التهيئة العمرانية، وأيضا على الشواطئ والتصدي لكل المظاهر المخلة بالتراتيب القانونية كالبناء الفوضوي والانتصاب العشوائي وغيرها من المسائل المتعلقة بجودة الحياة بكامل المنطقة.طارق /يسر