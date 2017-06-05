Radio Babnet Tunisie  On Air: Jawad Ali - Ghalia  
Economie

وحدات الحرس الوطني تحبط 115 عملية تهريب بكامل البلاد خلال الاسبوع الفارط

Lundi 05 Juin 2017
بــاب نــات - تمكنت وحدات الحرس الوطني من احباط 115 عملية تهريب بكامل تراب الجمهورية خلال الفترة الممتدة من 28 ماي إلى يوم 03 جوان الجاري قدرت القيمة المالية الجملية للبضائع المحجوزة فيها ثلاثة مليون دينار و278 ألف دينار.

وذكرت وزارة الداخلية في بلاغ لها أن تلك الوحدات قامت من جهة اخرى بايقاف 8 عناصر يشتبه في انتمائهم الى تنظيم ارهابي فضلا عن القبض على 518 شخصا مفتّشا عنهم.

اما عمليات الحجز التي تمت خلال الفترة المذكورة فتمثلت وفق البلاغ في حجز 93 بندقية صيد و66 خرطوشة من مختلف العيارات ممسوكة دون رخصة قانونية الى جانب حجز 6 كلغ من مخدّر القنب الهندي "زطلة" و21 نبتة "ماريخوانا" فضلا عن حجز 46 سيارة وشاحنة مفتش عنها.
عزيز




Publié le:2017-06-05 15:56:04

cadre-0e525243b471b6544f999eab44e59454-2017-06-05 15:56:04
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 143668



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12363,7

  • (1er juin)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 2,74385 DT        1$ =2,44304 DT
  • Solde Compte du Trésor   (1er juin)   921,7 MDT
  

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |143668 154|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires