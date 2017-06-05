وحدات الحرس الوطني تحبط 115 عملية تهريب بكامل البلاد خلال الاسبوع الفارط

وذكرت وزارة الداخلية في بلاغ لها أن تلك الوحدات قامت من جهة اخرى بايقاف 8 عناصر يشتبه في انتمائهم الى تنظيم ارهابي فضلا عن القبض على 518 شخصا مفتّشا عنهم.
اما عمليات الحجز التي تمت خلال الفترة المذكورة فتمثلت وفق البلاغ في حجز 93 بندقية صيد و66 خرطوشة من مختلف العيارات ممسوكة دون رخصة قانونية الى جانب حجز 6 كلغ من مخدّر القنب الهندي "زطلة" و21 نبتة "ماريخوانا" فضلا عن حجز 46 سيارة وشاحنة مفتش عنها.
عزيز
Publié le:2017-06-05 15:56:04
Par:karimyousef (France )
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