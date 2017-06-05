وحدات الحرس الوطني تحبط 115 عملية تهريب بكامل البلاد خلال الاسبوع الفارط

Lundi 05 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-05 15:56:04

- تمكنت وحدات الحرس الوطني من احباط 115 عملية تهريب بكامل تراب الجمهورية خلال الفترة الممتدة من 28 ماي إلى يوم 03 جوان الجاري قدرت القيمة المالية الجملية للبضائع المحجوزة فيها ثلاثة مليون دينار و278 ألف دينار.وذكرت وزارة الداخلية في بلاغ لها أن تلك الوحدات قامت من جهة اخرى بايقاف 8 عناصر يشتبه في انتمائهم الى تنظيم ارهابي فضلا عن القبض على 518 شخصا مفتّشا عنهم.اما عمليات الحجز التي تمت خلال الفترة المذكورة فتمثلت وفق البلاغ في حجز 93 بندقية صيد و66 خرطوشة من مختلف العيارات ممسوكة دون رخصة قانونية الى جانب حجز 6 كلغ من مخدّر القنب الهندي "زطلة" و21 نبتة "ماريخوانا" فضلا عن حجز 46 سيارة وشاحنة مفتش عنها.عزيز